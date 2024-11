esplanada - izanio

esplanadaizanio

Publicado 22/11/2024 12:00

O ministro do STF Alexandre de Moraes está cercando devagar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Não apareceram provas de participação de Bolsonaro no plano de matar envenenados os eleitos Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Só os próximos meses dirão, se houver eventual delação com evidências. A cautela do ministro e da Polícia Federal – que acaba de indiciar o ex-presidente pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 – vem na esteira de uma lembrança que comoveu o País: Em 1954, não havia ordem do presidente Getúlio Vargas na decisão pessoal de seu segurança, Gregório Fortunato, no atentado que mirou Carlos Lacerda e matou o major Rubem Vaz, o guarda-costas. A suspeita, por ora, é que os militares aloprados agiram sem o conhecimento de Bolsonaro. O ministro quer saber se foi sem o consentimento – neste caso a situação muda completamente contra o ex-chefe da Nação.

Sem holofote

Sob apoio do PT, o acadêmico Marco Cepik, da UFRGS, foi nomeado diretor-geral adjunto de Luiz Fernando Côrrea na Agência Brasileira de Inteligência, a Abin. Cepik era o diretor da Escola Nacional de Inteligência, uma espécie de Instituto Rio Branco (Itamaraty) que forma os espiões brasileiros.

Assim, anda!

A Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, a CCAI, dormita atrás de portas fechadas no Senado. O chefe Renan Calheiros pode até não querer tocar as pautas este ano, mas este mês terá reunião para apresentação de Emendas de Comissão ao Orçamento da União de 2025. Aí sim, a coisa anda. Assessorias das três Forças Armadas e Abin estão em cima para buscar verbas dos parlamentares.

Cerco à Dataprev

A Justiça do Trabalho determinou que a Dataprev convoque aprovados com deficiência no concurso de 2023 para atingir a cota legal de 5%. A decisão, resultado de uma ação do MP do Trabalho no DF, também suspendeu a validade do concurso até o cumprimento da ordem. A empresa não poderá convocar candidatos de novos concursos antes de atender à decisão, sob pena de multa de R$ 200 mil por dia.

Paper queimado

O INCRA cumpriu determinação de seu Conselho Diretor e encerrou o processo no caso da compra da Eldorado Celulose pela Paper Excellence. O despacho cumpre pareceres da AGU, que orientou comunicação aos órgãos fiscalizadores para “evitar a formalização do negócio”. A lei não permite que empresas de capital estrangeiro tenha terras no Brasil sem aprovação do Congresso Nacional – o que a Paper não tem.

Rio em alta

O G20 - juntamente com os feriados da Proclamação da República (15) e da Consciência Negra (20) - impulsionou massa de turistas no Rio de Janeiro. Segundo o Píer Mauá, que administra o terminal do porto, novembro vai registrar mais de 20 mil turistas desembarcados de cinco cruzeiros. No ano todo serão 1,5 milhão de estrangeiros vindos apenas de navios.

ESPLANADEIRA

#Aline Zorzetto, do Teuto, conquista 3º lugar no Prêmio IEL de Talentos 2024. #3º FotoDoc aborda IA de 26 a 30 na Escola Panamericana, SP. #Peça Rara Brechó inaugura loja no Sudoeste-DF dia 23. #Óticas Carol sorteará 24 carros na campanha “Natal na Carol”. #Livro "Comércio Internacional em Foco" será lançado dia 28 em Brasília pela BMJ Consultores. #Livro "Mulheres Poderosas" de Márcia Lages, reúne histórias de empreendedorismo, com lançamento em Brasília.