Ponto estratégicoIzânio

Publicado 10/12/2024 12:00

O deputado licenciado Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde, vai reassumir o mandato este mês – para coordenar a campanha do já eleito, porém não muito aceito ainda, Hugo Motta (Rep-PB) à Presidência da Câmara. Após fevereiro Barros pode se tornar líder do Governo na Câmara ou líder do bloco PP-Republicanos-União, que deve ser concretizado em breve. A despeito dos poucos dias de atividades no Congresso este mês, Barros volta sob bênçãos do presidente da Casa, Arthur Lira. O Progressistas considera que a experiência da interlocução suprapartidária de Barros vai ajudar. Há dois meses, o deputado tomou um café com o presidente Lula da Silva – a quem mais interessa a governabilidade.



Padrinho na pista

O Diretor Geral do DNIT, Fabrício Galvão, homem de confiança do senador Renan Calheiros (MDB-AL), é visto no Congresso como postergador de compromissos. Funcionário de carreira, Galvão se apresenta como vendedor de soluções, mas não controla as áreas técnicas – a quem põe a culpa por travas burocráticas, dizem os reclamantes. Mas quem monitora o DO confere ações no reduto de Renan.



Evento$ em alta

Alívio para o setor de eventos de cultura e entretenimento do Brasil: o core business do setor, que engloba atividades como organização de eventos, gerou 5.817 empregos formais somente em outubro deste ano. O estoque de vagas do segmento também apresentou um crescimento de 58,6% em relação a 2019. A estimativa de consumo, entre janeiro e outubro, ultrapassou os R$ 108 bilhões.



Ah, mamãe...

Enquanto tantas e tantas mães sofrem e lutam para tirar filhos das cadeias e do vício da droga, há as que ajudam a enterrar seus futuros. No sábado, agentes do Degase, na Ilha do Governador do Rio, interceptaram uma senhorinha que tentava entrar na unidade com drogas para o filho interno. Ela foi encaminhada para a 37a DP e o filho perde agora a visita ilustre – e ela terá visita só do advogado.



Mais da mina

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já tem cinco requerimentos de convite para prestar esclarecimentos sobre a venda de uma mina de estanho e urânio no Amazonas para uma estatal da China. A empresa era peruana, e a mina fica em Presidente Figueiredo (AM) o urânio ali é rejeitado e monitorado pela Comissão de Energia Nuclear do Brasil.



Senhor do Bonfim!

A tradicional Lavagem da Escadaria da Igreja Nosso Senhor do Bonfim, de Salvador – uma das mais conhecidas e celebradas do mundo – acontece dia 16 de janeiro. Antes, a partir do dia 9, já haverá as novenas, com missa e procissão no mar dia 16. Um vídeo com imagens da festa foi divulgado ontem pelo presidente da associação, o empresário Marcelo Sacramento.



ESPLANADEIRA

#Messe Frankfurt e Grupo Eletrolar lançam Interior Lifestyle South America.#iGUi conquista 1º lugar no Ranking ABF de Franquias e Certificado de Franquia Internacional 2024.#Chilli Beans anuncia colecao da saga Harry Potter.#LG lugar de gente integra iFood Benefícios à plataforma de gestão de capital humano.#OneSight EssilorLuxottica Foundation colabora com OMS para expandir cuidados com a visão no SPECS 2030.#PageGroup aponta automação e redução de custos como foco de empresas para 2025.