ESPLANADA - IZANIO

ESPLANADAIZANIO

Publicado 26/12/2024 12:00

O presidente Lula da Silva já tem alguns nomes para a iminente minirreforma ministerial após o Carnaval, revela uma fonte palaciana. José Múcio deixará o Ministério da Defesa a pedido, e o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski assumirá o cargo – já avalizado pelo alto comando militar. No lugar de Lewandowski no Ministério da Justiça entra o senador Rodrigo Pacheco (PSD), atual presidente do Congresso, alinhando-se à estratégia de Lula para fortalecê-lo na disputa pelo Governo de Minas em 2026. Balançando na Agricultura, Carlos Fávaro (PSD) pode ser substituído por Arthur Lira (PP) ou indicado deste. Neste acordo, o PSD fica com a Justiça e o Progressista entra na base pelas mãos do agronegócio. Mas Gilberto Kassab, que hoje controla a Agricultura, indica o secretário-executivo do MAPA, que deve ser Guilherme Campos. Com cargo cobiçado por vários partidos, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, está garantida pelo Barba na pasta, com apoio da primeira-dama Janja da Silva. A Secom deve ficar com um indicado de Lula e Janja, e Paulo Pimenta deve assumir a Casa Rio Grande do Sul, ligada à Casa Civil do Palácio, para acompanhar a execução de programas federais de recuperação do Estado após as enchentes. Uma potencial vitrine eleitoral.

Freio no berço

O número de nascidos diminui no Brasil ano a ano desde 2020. De janeiro a agosto de 2024, foram registrados mais de 1,5 milhão de nascimentos. Em 2020, a soma era maior: cerca de 2,73 milhões. Em 2021 foram 2,67 milhões; 2022 (2,26 milhões); 2023 leve alta (2,53 milhões). O painel de monitoramento de mortalidade indica pouco mais de 930 mil mortes até agosto deste ano, segundo o DATASUS, do Ministério da Saúde.

Chapa quente

Já há um acordo firmado na direita para uma das candidaturas ao Governo do Rio Grande do Sul. O deputado bolsonarista Zucco (PL) será o nome ao Palácio Piratini, com Marcel van Hattem (Novo) ao Senado. Recentemente, Zucco fechou um acordo com Jair Bolsonaro em reunião que contou com a presença apenas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas – que jura que irá à reeleição no seu Estado.

Quilombo no Poder

Nas eleições de 2024 o Brasil elegeu 385 pessoas autodeclaradas quilombolas, revelando a força dessa comunidade no território nacional. Foram eleitos 17 prefeitos, 37 vice-prefeitos e 331 vereadores, segundo o Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral. Destes, 79 mulheres. Bahia lidera o ranking com 60 representantes quilombolas. Enquanto Goiás é o Estado com mais prefeitos da etnia.

Cabo Verde em BSB

Nutrindo a relação bilateral entre o Brasil e o Cabo Verde, Lula da Silva sancionou a Lei 15.043/24 que permite a doação, por parte do Executivo, de uma área em Brasília para a instalação da Embaixada do país. O terreno está localizado no Setor de Embaixadas Norte. Cabo Verde compõe a Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Que passa, Caracas?

Diplomatas estrangeiros estão preocupados com a ausência de notícias sobre a Venezuela, especialmente sobre as ações do Brasil para livrar seis oposicionistas refugiados na Embaixada da Argentina em Caracas. Os europeus acham que Lula da Silva se acovardou diante das grosserias de Nicolás Maduro. Há expectativa quanto ao envio ou não de representante de Lula para a posse de Maduro no dia 10 de janeiro

ESPLANADEIRA

#Macfor é a nova agência digital do marketplace Broto, do BB. #Itaquaquecetuba-SP entra no ranking Urban Systems das 100 cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, aponta. #Cruzeiro do Sul-AC é nomeada Capital Nacional da Farinha de Mandioca. #Projeto Brasil.IA oferece 800 vagas para cursos no DF. #Volume de resíduos urbanos cresce 15% em dezembro, aponta Grupo Urbam. #40% das contas atrasadas de empresas foram recuperadas, revela Serasa Experian.