Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência BrasilBruno Peres/Agência Brasil

As críticas contundentes no sábado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmando que debater seu impeachment é constitucional, revelaram mais um capítulo dos bastidores da família de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é, hoje, o nome do clã para disputar a Presidência da República em 2026. Inelegível, e sem chance de rever a situação judicialmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro confia que Tarcísio de Freitas (Rep) – alçado à vitrine nacional em sua gestão – vai cumprir o acordo informal de tentar a reeleição ao Governo de São Paulo. Bolsonaro telefona para Tarcísio toda semana, desconfiando do assédio de Gilberto Kassab, presidente do PSD, na tentativa de filiar o governador. O PSD é um partido de Centro, com aliança nacional e muitas regionais com o PT. Bolsonaro planeja eleger a esposa Michelle senadora do DF, e pelo menos 50 senadores. Cientes, o presidente Lula da Silva e palacianos – com as figura de Lula e Haddad em baixa popular – planejam uma aproximação forte com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Destravar a pauta governista é voto garantido, abrindo caminho para fortalecer laços com deputados do Centro e seus prefeitos e vereadores.

Reencontro com a fé

Foi o novo presidente da Casa, Hugo Motta, quem procurou a Igreja Católica em Brasília e pediu missa de estreia de sua gestão, no Salão Branco da Câmara, nesta segunda de manhã. Aliás, ele quer prestigiar mais a bancada católica – não só a cristã, gigante, que agrega evangélicos neo e pentecostais tradicionais, organizadores de cultos semanais nas alas das Comissões temáticas do Congresso.

Um Oi básico

Tido como um dos gurus de Hugo Motta “lá atrás”, quando presidente da Casa, o ex-deputado Eduardo Cunha e sua filha, a deputada Dani Cunha (União-RJ), visitaram Motta em seu escritório político antes da posse na Câmara, semana passada, na Península dos Ministros no Lago Sul. Foram recebidos com atenção especial. Motta não se esquece dos amigos. Foi um papo de aliados sobre conjuntura, sem demandas.

Que pito!

Com estilo sarcástico e provocador – que lhe deu holofote nacional na CPI da Covid, na qual sequer era suplente – o prefeito eleito de Cuiabá, o ex-deputado federal Abílio Brunini (PL), levou um puxão de orelhas do chefão Jair Bolsonaro, do qual é seguidor de primeira hora. É que ele está rivalizando com o ex-prefeito Emanuel Pinheiro, e segundo o guru perdendo tempo. “Falar menos e governar mais” foi a frase de ordem.

Coffee & Kaffee

O Brasil colheu em 2024 cerca de 54,2 milhões de sacas de café, mostrou o 1º levantamento da safra de 2025 divulgado pelo Conab na terça-feira (28) – uma redução de 1,6% comparado ao ano anterior. Apesar da baixa na colheita, a exportação bateu recorde: aumento de 28,8% (50,5 milhões de sacas de 60kg). Estados Unidos (16,4%) e Alemanha (15,4%) lideraram as compras.

Mortes no trânsito

O País registrou aumento de 6,63% de mortes no trânsito em 2024 em relação ao ano anterior. Foram mais de 25 mil óbitos, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Lideraram a lista os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dezembro, porém (ainda bem), registrou queda de 15% nos acidentes fatais, em relação ao mesmo mês de 2023.

ESPLANADEIRA

#Kellanova investirá R$ 360 mi no Brasil até 2026. #Janaína Albuquerque participa no livro “Alienação Parental Sob uma Perspectiva Crítica.” #Thaisi Jorge é nomeada vice-presidente do Tribunal de Ética da OAB-DF. #Multiplan arrecada R$ 1,1 mi e beneficia mais de 30 mil pessoas com campanha solidária. #MV lança plataforma gratuita para gestão clínica de médicos. #Ferramenta da Docusign reduz em 90% tempo de criação de contratos, aponta Forrester Consulting.