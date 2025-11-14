A COLUNA E A CHARGE DA SEXTA, 14 - Divulgação

A COLUNA E A CHARGE DA SEXTA, 14 Divulgação

Publicado 14/11/2025 12:00

A oposição promete não arrefecer na pressão contra organizações criminosas transnacionais que operam na América Latina. A nomenclatura não valerá para CV e PCC, por exemplo, mas o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) protocolou PL que denomina organizações terroristas o Cartel de los Soles (México) e o Tren de Aragua (Venezuela) – que têm conexões com as duas facções no Brasil, segundo investigações federais. O PL não será apensado à proposta relatada pelo Secretário de Segurança de São Paulo, deputado Guilherme Derrite. De qualquer forma, é mais uma proposta que pressiona o Palácio do Planalto e coloca o presidente Lula da Silva numa calça-justa. A defesa de Lula sobre o regime de Nicolás Maduro, em Cúpula da CELAC, convocada às pressas, é outro elemento a ser devidamente explorado. O Cartel de los Soles tem trânsito livre na Venezuela e o Tren de Aragua, já atua nos EUA.

Oi, padrinho..

A Polícia Federal prendeu em flagrante na quarta (12) um empresário suspeito de corrupção ativa, dentro da Prefeitura de Murici (AL), administrada por Remi Filho (MDB-AL), sobrinho do senador Renan Calheiros (MDB-AL). O empresário estava com R$ 270 mil em espécie dentro da sede. A PF não divulgou o seu nome, e foi levado no camburão para Maceió.

Ten$ão

O que se diz na Faria Lima é que seu ex-queridinho Daniel Goldberg vem colecionando fracassos. Da sua época de Farallon, problemas como Cervejaria Petrópolis, Coteminas e FMU se empilham desde sua saída. Na Lumina, sua gestora atual, comprou participação na Verde Asset para poder dizer aos quatro ventos que era “chefe” de Luis Stuhlberger, mas ambos entregaram ações da gestora para a Vinci Compass. E seu maior investimento, uma dívida para a New Fortress Energy, está prestes a colapsar.

Depois da tempestade

A Conab, em parceria com a Defesa Civil, entregou 1.500 cestas de alimentos a famílias afetadas pelo tornado que destruiu as pequenas cidades de Rio Bonito do Iguaçu (PR) e Laranjeiras do Sul (PR). As cestas, de estoques do Governo Federal, em média, têm 25 kg de alimentos e estavam armazenadas na unidade da CONAB em Rolândia (PR).

Reconhecimento

Há menos de um ano no cargo, o presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), Mário Jorge Vital, começa a colher os frutos do trabalho desenvolvido. Na abertura do 28º Congresso da Unidas, semana passada em Salvador, o novo presidente da ANS, Wadih Damous, enalteceu o papel dos planos da modalidade de autogestão: “Vejo acolhimento e cuidado com os mais vulneráveis”.

Verdinho da Amazônia

O Banco da Amazônia lançou na COP30 o Cartão Verdinho e a Maquininha Banco da Amazônia, para entrar forte no comércio de varejo. “As soluções reforçam o compromisso da instituição com a inclusão financeira e o desenvolvimento sustentável na região”, diz o presidente do Banco, Luiz Lessa. Ele destacou que as iniciativas unem tecnologia, acesso e propósito, fortalecendo empreendedores locais.

ESPLANADEIRA

#Paraná registra queda de 10% nos feminicídios e 18% nos estupros em 2025. #Shopping Jardim Guadalupe (RJ) recebe Festival Celebra, de hoje a domingo. #2ª edição do Festival BORA! acontece de amanhã até 21/11, em SP. #Descontos de até 60% na Black Friday da Herman Miller, Portobello, Lider e Source Of. #JP Novochadlo é único brasileiro premiado pela WIC 2025. #Austral Seguradora completa 15 anos de atuação em grandes riscos corporativos. #Vacina Qdenga, da Takeda, protege contra a dengue por 7 anos após duas doses.