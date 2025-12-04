Esplanada 4.12 - Divulgação

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ganhou batalha contra os filhos do Capitão, sobre a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará (por ora, suspensa), mas ela está no fio da navalha também. O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) só aceita ser candidato ao Palácio do Planalto se não houver um Bolsonaro na chapa, contam os mais próximos. Ele crê que já personifica o bolsonarismo. Tarcísio sonha com o governador Romeu Zema (NOVO) como vice, reeditando a chapa café com leite SP-MG. Minas Gerais tem o 2º colégio eleitoral do Brasil, e sempre é fiel da balança na eleição.

Plano B

A surpreendente prisão do presidente da ALERJ, deputado Rodrigo Bacellar (União), por atrapalhar uma operação da PF, fez a família Bolsonaro repensar o palanque para 2026 no Estado. Bacellar era o nome do clã para o Governo. Cresce o plano B, de os bolsonaristas apoiarem o prefeito Eduardo Paes (PSD) ao Palácio, e este, de algum modo (até com não-agressão), apoiar a Flávio Bolsonaro e Claudio Castro ao Senado.

Estão brabos

O MP não engoliu a soltura de Daniel Vorcaro e o processo nas mãos do ministro Dias Toffoli. A expectativa dos procuradores era de que ele delatasse mandatários – da base e oposição deste atual Governo. Agora, acreditam que a chance é perto de zero. Por isso pediu nova prisão. A conferir

Sem anistia

Na oposição ao Governo, mesmo com parte do Congresso afinado na pauta, o sentimento é de que o PL da Anistia dos ataques às Instituições no 8 de janeiro não será tratado mais este ano. Deputados e senadores já consideram que Jair Bolsonaro deve focar toda a defesa numa prisão domiciliar, de onde poderá continuar articulando e indicando candidatos para a campanha de 2026.

Vale um filme

Ao contrário dos filmes de Hollywood, que vez ou outra apontam o Brasil como destino de malandros e picaretas que fogem da Justiça, a vida imita a arte, mas ao inverso: Os Estados Unidos viraram reduto de bolsonaristas foragidos da Justiça daqui. Vivem por lá agora o blogueiro Allan dos Santos, o deputado federal Alexandre Ramagem – ambos com mandado de prisão – e o réu Eduardo Bolsonaro, que não voltará para Brasília.

Reconhecimento

Notícia boa no mercado também tem destaque aqui: A Tecnobank, líder no registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos, acaba de ser certificada pelo Great Place to Work pelo 6º ano consecutivo e subiu 13 posições no ranking nacional das melhores médias empresas de tecnologia para trabalhar em 2025. Consolidou-se como referência em ambiente de trabalho saudável, colaborativo e inclusivo.

