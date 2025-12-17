Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo AlckminMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 17/12/2025 12:00

Um ex-tucano que pousou no ninho do PSB sem garantias eleitorais, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está num desafio enorme no seu reduto. Ex-governador de São Paulo por quatro mandatos e com gestão bem avaliada – o que lhe garantiria uma vantagem nas urnas – ele chegará a 2026 balançando na chapa com o presidente Lula da Silva: não há certeza de renovação da dupla na tentativa de reeleição. Para piorar, Alckmin se vê cercado de cenários incertos. De um lado, o seu tradicional eleitor pode vê-lo como traidor, ao se aliar a Lula e ao PT. Em 2006 disse que a quadrilha queria voltar ao comando do País. De outro, não tem a simpatia dos petistas e socialistas de seu próprio partido. Como há duas vagas para o Senado, uma pode ser reservada a ele para o grande teste. A conferir.

Flávio x Lula

Os ministros palacianosforam surpreendidos com o resultado da Quaest ontem, que mostra FlávioBolsonaro (PL-RJ) a apenas 10 pontos do presidente Lula da Silva na corridapré-eleitoral, na 1ª pesquisa em que surge como o candidato bolsonarista. Os36% do Filho Zero Um, que se lançou há uma semana, assustaram. Resta saber,pelas próximas, se o índice é o piso ou o teto do senador.

PO e o PSD



A filiação do ex-governador José Roberto Arruda no PSD, pelo qual quer disputar o GDF, teve a presença do presidente nacional Gilberto Kassab, mas Paulo Octávio, comandante regional do partido, não compareceu. A ausência reforça a tese de que ele está alinhado com o governador Ibaneis Rocha (MDB) e a vice Celina Leão (PP) – a candidata à sucessão. Não se sabe que mágica Kassab vai fazer. Arruda está inelegível.

Feminicídio paulista



O deputado Guilherme Derrite deixou a Secretaria de Segurança paulista com um problema não resolvido. Quem aponta é o Sindicato dos Delegados de Polícia: De janeiro a outubro, 207 mulheres foram assassinadas no Estado, vítimas de feminicídio. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, SP foi o 26º do País em investimento para combate ao feminicídio em 2024 – e só perdeu para o Maranhão.

Di$paridade

Pesquisa do Oldiversity,da Croma Consultoria, aponta que 82% das mulheres e 66% dos homens concordamque eles ganham mais do que elas, mesmo em cargos iguais. Além disso, 83% dasmulheres e 68% dos homens acreditam que as mulheres ainda são sub-representadasem cargos de liderança. Outro ponto crítico é o acúmulo de funções: 74% dasmulheres relatam sofrer sobrecarga conforme avançam profissionalmente.

E as crianças?



A Comissão de Relações Exteriores aprovou Moção de Repúdio ao Governo Lula da Silva por se abster de votar resolução da ONU exigindo a devolução das crianças ucranianas, sequestradas pelos soldados russos nas invasões. Foi aprovada com mais de 90 votos e o Brasil figurou entre os que preferiram a indiferença para não constranger o presidente Vladimir Putin.

ESPLANADEIRA



#5àsec cresceu 15,08% no faturamento do 3º trimestre. #FenaCap fecha o ano com encontro no Rio destacando os avanços da Capitalização. #Franquias Embracon disparam 180% e faturam R$ 1,7 bilhão. #Talita Malafaia lança 3ª edição de "Devocional na Prática", #CASA&VIDEO lança campanha de Natal com ofertas, até 10x sem juros e entrega até 3h. #Luciano Manzato lança thriller policial "Sem Remorso"

* Com Equipe DF, SP e RJ