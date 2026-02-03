Ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo - AgÃªncia Brasil

Publicado 03/02/2026 12:00

Depois da ação feita pelo ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo (foto) junto à Corregedoria da Polícia da Bahia, a delegada Priscila Luedy vai encarar investigação do Ministério Público. Cardozo impetrou representação contra ela para que os procuradores apurem se a delegada prevaricou e agiu com parcialidade num processo contra o empresário Lucas Abud. Priscila recebeu denúncia num plantão de sábado à noite, sem provas, e determinou medidas protetivas contra Abud por supostos atos de violências que, se tivessem ocorridos, teriam sido cinco anos antes. A Justiça negou. A delegada omitiu que o mesmo advogado que foi procurá-la no plantão é o que, um ano antes, havia conseguido garantir sua admissão na Polícia após 11 anos tentando carreira. O MP vai investigar a conduta dela em todos os seus atos, em especial no caso do “divórcio milionário” de Fabiana Gordilho e Lucas Abud. O cérebro por trás das articulações é o advogado Eugênio Kruschewsky, que trabalhou para o Banco Master e tem convocação pedida para a CPI do INSS. A assessoria da Polícia avisou não haver investigação contra ela. Mas é porque o MP, como citamos, vai iniciar a apuração.

Ano dos dossiês

A vida de Flávio Bolsonaro já é vasculhada por adversários em Brasília em todas as gavetas possíveis da República, desde que Tarcísio de Freitas abdicou da candidatura ao Planalto. Já os contra o presidente Lula da Silva apostam tudo no discurso do roubo do INSS e esperam a PF dar notícias sobre os casos Frei Chico e Lulinha. O que está certo no time contra Lula é que o foco será o assalto aos aposentados nessa gestão.

Mar, doce mar

Enquanto o ex-chefe Daniel Vorcaro, do Banco Master, sofria o inferno na Terra com as acusações que lhe pesam, o conselheiro de ouro da instituição – salário de R$ 1 milhão mensais – Guido Mantega descansava na Bahia. O ex-ministro da Fazenda foi visto por cinco dias rodando o Quadrado de Trancoso com a esposa em meados de Janeiro.

Dois em alta

Sergio Moro (União) e Álvaro Dias (PODE) estão em alta, mas cientes de que não seguros. Segundo as pesquisas, lideram com folga e só perdem para eles mesmos na iminente disputa para o Governo do Estado e o Senado, respectivamente, no Paraná. O desafio é maior para Moro. A Federação PP-União não quer lhe dar a legenda – leia-se em especial o deputado federal Ricardo Barros (PP).

Tok tok tok..

A famosa rede de lojas Tok Stok, de mobiliário de alto padrão, passou um aperto no fim do ano com uma cliente madame em Brasília. A empresa não garantiu frete gratuito dos produtos (quase R$ 100 mil em mobiliário) para a casa de praia em Arraial D’Ajuda. A cliente notificou extrajudicialmente a loja para garantir a entrega. A Tok gastou uma nota para levar de Salvador até o distrito de Porto Seguro.

Termômetro da obra

O setor da construção civil deve seguir pressionado em 2026 por um elevado custo de produção, avalia João Pedro Camargo, sócio da incorporadora de alto padrão Liv Inc. O executivo cita a escassez de mão de obra qualificada, o elevado valor de serviços e insumos e a compressão das margens causadas por eventuais atrasos e ajustes nos projetos como os principais gargalos do setor. Veja os números no site da Coluna.

Pets na Azul

A respeito da nota publicada ontem, a Azul esclarece que nunca transportou animais no porão das aeronaves. A Companhia transporta animais de estimação apenas na cabine de passageiros. Foram 70,2 mil em 2025.

ESPLANADEIRA

#Ecossistema de franquias Lamadre fatura 50% a mais em 2025. #Daniel Gramigna promove Código da Conexão, 6 e 7/2, em Alphaville (SP). #Pesquisa Fundação Grupo Boticário: 89% dos brasileiros apoiam oceano no currículo escolar. #Dasa renova 18 Núcleos Técnico-Operacionais, modernizando diagnóstico no País. #Caio Carneiro deixa o cargo de CEO do VENDE-C; Lucas Peixoto assume. #Orestes Miraglia é novo CEO da Domino’s Pizza no Brasil.