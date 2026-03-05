Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Reprodução/ internet

Publicado 05/03/2026 12:00

A Polícia Federal já sabe que o hacker Luiz Phillip Mourão, que se suicidou ontem na cela da Superintendência em Belo Horizonte, era a chave para mais revelações bombásticas sobre Daniel Vorcaro. Mourão recebia R$ 1 milhão por mês para fazer todo tipo de espionagem online, invasão de e-mails, e apagar notícias ruins contra o chefe nos sites de buscas. Mourão tinha muito a contar. A Coluna apurou que o jovem era “cabeça fraca” e trabalhava no Banco Máxima, comprado por Vorcaro – que o levou para o Master para ser seu chefe de TI. Mourão era homem de confiança na tecnologia de Saul Sabbá, dono do Máxima, e entregou a Daniel todos os segredos do ex-chefe. Aliás, uma bomba está para explodir nesse processo todo. Saul nunca teria recebido, até ontem, os R$ 400 milhões da venda do banco – apenas garantias de imóveis de Vorcaro que estavam penhorados pelo... Máxima que o mineiro assumiu. E o hacker havia cuidado disso também.

Jogo do Resta 1

O ministro do STF André Mendonça, relator do inquérito de Daniel Vorcaro, mandou prender todos os participantes do grupo de WhatsApp “A Turma”, menos... um ex-presidente do Banco Central que também era signatário e comentava esporadicamente as mensagens criminosas dos aloprados ligados ao “banqueiro”.

Lauro assaltado

Citado nas revelações do inquérito da PF contra Vorcaro como um alvo para “atropelar” na rua e “quebrar os dentes dele” numa simulação de assalto, o conhecido colunista Lauro Jardim, do “O Globo”, foi assaltado há dois anos no bairro Flamengo. Um bandido levou seu celular para invadir sua conta corrente. Se fosse há poucos meses, ele poderia suspeitar de um “banco” tentando invadir sua agenda.

O vice

Nos corredores da FIESP dá-se como certo que o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson Vasconcelos, será anunciado em abril o vice na chapa de Sergio Moro (União) ao Governo. Seu padrinho é Paulo Skaff, chefão da entidade nacional. O que se comenta em São Paulo é que o diretório do Progressistas do Paraná, que avaliza a candidatura pela federação, pode levar as duas vagas ao Senado na chapa.

A conta da UNE

Aliada de primeira hora do PT, a União Nacional dos Estudantes não segurou o brado. Lançou jornada de lutas para 26 de março contra cortes de 7% no orçamento das universidades federais – mas põe na conta do Congresso. Andifes aponta déficit bilionário e queda de 57% no custeio desde 2014. Estudantes querem melhor assistência. O movimento quer a liberação de R$ 8,5 bi para as 69 instituições.

Lata de sardinha

O aeroporto de Porto Seguro (BA), um dos principais destinos de praia do Brasil – e com as tarifas mais caras – continua causando desgosto em passageiros. Administrado pela Socicam, que conseguiu uma curiosa renovação de outorga do Governo da Bahia por mais 20 anos, já é chamado pelos usuários de lata de sardinha. Do saguão ao embarque, todos espremidos. E muita gente fica em pé, sem cadeiras suficientes.

ESPLANADEIRA

#MCM mira em branding de experiência focado no agro em 2026. #Nadja Bento é a nova diretora de operações da NürnbergMesse Brasil. #Casa do Saber lança 1ª pós-graduação, com foco em Psicanálise. #Ataques causam êxodo da população e ONG Médicos Sem Fronteiras remaneja atividades para atender no Líbano. #ONG Nóiz lança projeto “Mães de Coração Forte”, sábado, no RJ. #Bracell lança campanha sobre marca premium de papel higiênico, Supra Folha Tripla.