Daniel Vorcaro voltou a ser preso no dia quatro deste mês - Banco Master/Divulgação

Daniel Vorcaro voltou a ser preso no dia quatro deste mêsBanco Master/Divulgação

Publicado 23/03/2026 12:00

Eugênio Kruschewsky, o famoso advogado de Daniel Vorcaro, e procurador no Estado da Bahia, advoga também (em duas ações) para o inimigo figadal do “banqueiro” preso, o bilionário banqueiro – de verdade – André Esteves. Será que eles sabem um do outro?

Apagão (moral)

Governos do Brasil – de uns três mandatos para cá – sofrem de um apagão moral e estrutural que força evasão de servidores federais, em especial nas agências reguladoras. Os profissionais abandonam os empregos ou pedem demissão para tentar cargos por outros concursos nos Estados. O relatório está nas mãos de ministros.

Sobre Poderes

Ex-esposa de Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, a advogada Roberta Rangel corre o risco de perder dois dos quatro sócios da banca, comenta-se entre portas advocatícias. Hoje, ela conta no escritório com Ricardo Pinto, Daniela Cavaliere, Igor Falcão e Rafael Alemar como parceiros.

Nas redes..

Pesquisa da DadoDado Insights, parceira da Coluna em monitoramento de políticos nas redes, aponta equilíbrio online entre o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o ex-capitão do BOPE Rodrigo Pimentel (sem partido), potenciais candidatos ao Governo. No período de 13/2 e 12/3, Pimentel aparece na liderança com 83,8 pontos. Paes é o 2º com 83,4 pontos. Ítalo Marsili (Novo) teve 57,1 pontos. Douglas Ruas (PL) obteve 52,5.

Brasília em Paris

Com curadoria de Danielle Athayde e realização do Instituto Artetude Cultural, a exposição “Brasília: da Utopia à Capital” foi inaugurada no Palais d’Iéna em Paris. A mostra insere a capital como um dos maiores símbolos de experimentação urbanística do século XX, concebida por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. O Embaixador Ricardo Neiva prestigiou a abertura, que contou com a co-organizadora Leiliane Rebouças.

ESPLANADEIRA

#WAYP é a plataforma para quem busca espaços petfriendly. #Encontro Sul-Brasileiro de Prerrogativas, em Foz (PR), debateu uso de IA no Judiciário. #IDIS recebe Mott Foundation para acompanhar o Transformando Territórios. #OT Cast, podcast Oliveira Trust, debate dinâmicas do mercado de capitais. #Adesão de hotéis ao Mercado Livre cresce 68% na carteira da Prime Energy. #Imply ElevenTickets encerrou 2025 com R$ 3,2 bi movimentados e 65 mi de ingressos vendidos. #Acerta Consultoria promove hoje palestra sobre protagonismo feminino, no Recreio Shopping (RJ).