O?Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do atual governador de Roraima Edilson Damião - EDERSON BRITO / Governo de Rorarima / Reprodução

O?Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do atual governador de Roraima Edilson DamiãoEDERSON BRITO / Governo de Rorarima / Reprodução

Publicado 05/05/2026 12:00

É fato, e inegável, diante de números tão significativos desde a crise econômica e depois territorial do país vizinho: o Estado de Roraima tornou-se um “puxadinho” de luxo da irreconhecível Venezuela, outrora forte nas décadas de 70 e 80. O Estado brasileiro virou a porta de entrada – e de permanência – para milhares de venezuelanos legais e ilegais no Brasil. Cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o governador de Roraima, Edilson Damião (foto) (União) alertou para a barra que segura lá. Tem dito a interlocutores que deixará o Estado com as contas organizadas, apesar da pressão enfrentada nos últimos anos, sobretudo com a crise migratória, e que caberá ao sucessor manter os serviços públicos funcionando. Aliados destacam que, apesar de pequeno, Roraima já opera sob forte demanda: são mais de 9 mil estudantes venezuelanos na rede estadual. Além da assistência social em parcerias. Nos bastidores, a avaliação é de que a atual gestão reequilibrou as finanças após anos de dificuldades e entrega o Governo sem débitos com a União, com pagamentos em dia.

A madrinha

Jorge Messias, o Bessias, sempre foi um apadrinhado no Governo Lula por Dilma Rousseff, sua 1ª chefe no Palácio. Ela quem o apadrinhou também ao STF, num trato com Lula da Silva. Daí muitos entenderem agora que o presidente não tenha feito esforço pelo rapaz. Dilma estava tão convicta da aprovação do pupilo que saiu da China para ir à festa do Bessias num jantar. O Senado despejou água no chope, e muita!

Senado quer um

O que se ouviu de um líder da oposição tão logo o painel de votação do Senado fez um meteoro cair em Brasília: “Lula quis emplacar o 3° advogado do PT no STF!! Ele subestimou a inteligência da Casa...” O Senado deu um recado Republicano. E ainda sonha em fazer um nome seu ministro. E não falam de Rodrigo Pacheco.

Esfriou

Enquanto a fila de pedidos dos benefícios vira quarteirões sem solução, e o andar de cima troca de presidente como de roupa em vestiário de shopping, a cúpula do INSS nota um esfriamento da operação da Polícia Federal sobre seu maior escândalo. O que se sabe, lá dentro, é que tem muita gente na moita. E com malinha pronta para quando a viatura aparecer na porta.

Silêncio....

A advogada Ana Patrícia Dantas Leão, ex-candidata à presidente da OAB local e já candidata declarada, mantém um perfil atuante nas redes sociais e um programa de rádio sobre direito de família, sua especialidade. Mas seu silêncio sobre quanto ganhou do Banco Master e que petições assinou causa uma sombra de suspeição. Afinal, o que há de errado em mostrar pelo menos petições que seriam públicas?

Rede$

Pelo 5º ano consecutivo, o YouTube é o canal mais citado por pessoas investidoras para se informar sobre produtos financeiros (35%), seguido pelo Instagram (27%). É o que mostra a 9ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, da ANBIMA em parceria com o Datafolha. A televisão caiu de 34% para 21% das menções nestes cinco anos. A IA é usada por 9% dos investidores na busca informações, 49% destes são da Geração Z.

ESPLANADEIRA

#Smurfit Westrock é premiada no 33º Embanews 2026, categorias de design e Mkt de embalagens. #Coders e ESIC University lançam pós-graduação em IA com certificação internacional. #Itaú Social lança curso “Relação escola, família e comunidade”: itausocial.org.br/editais/. #BackChannel e Nuvemshop se unem por acesso a estoques de grandes marcas a lojistas. #West Shopping (RJ) promove Campanhas de Adoção de Cães e Gatos, sábado. #AGU e CIEE abrem inscrições para Estágio: tinyurl.com/4cw9dwk9.