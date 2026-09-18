Nome de Ricardo Couto para o STF é visto como alternativa técnica e capaz de reduzir tensões - Divulgação / Governo do Rio

Nome de Ricardo Couto para o STF é visto como alternativa técnica e capaz de reduzir tensõesDivulgação / Governo do Rio

Publicado 18/09/2026 12:00

O nome do desembargador do TJ fluminense Ricardo Couto (foto), governador-tampão do Rio de Janeiro, ganhou força no Palácio do Planalto como potencial indicado ao Supremo Tribunal Federal após a recente reunião do presidente Lula da Silva com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Por variados motivos. Além de ser um nome de peso e respeitado no Judiciário, Couto involuntariamente atendeu ao projeto político de Lula e Eduardo Paes — seu candidato ao Palácio Guanabara — ao assumir e permanecer na cadeira do Governo. Com isso, afastou qualquer possibilidade de os bolsonaristas da Alerj colocarem ali Douglas Ruas, adversário de Paes, que teria votos na Assembleia para o mandato temporário. Couto também tem a simpatia de industriais, de três ministros do STF e do STJ, e até de um grande banqueiro nacional. É a ala carioca mandando seu recado. O consórcio é forte. Mas o motivo principal é que Alcolumbre bateu o pé: não vai aceitar uma nova indicação do AGU Jorge Messias ao STF. A conferir se ele vai queimar a língua.

Bala do Kim

Um mistério ronda o Rio de Janeiro. Há mais de um ano, a Polícia Federal e a Polícia Civil não sabem como chegaram à cidade munições para fuzis fabricadas na Coreia do Norte, vindas da ditadura de Kim Jong-Un. São milhares de unidades já recolhidas em operações contra o tráfico e milícias.

Vai ter café?

O staff próximo de Flávio Bolsonaro não tem grandes expectativas, mas espera que, a qualquer momento, os irmãos Marinho — os mais poderosos da mídia — o chamem para um aprazível café no Cosme Velho. Há precedente. Em 2018, logo após a eleição de Jair Bolsonaro, o trio tentou uma aproximação na transição do Governo. Paulo Guedes foi quem marcou o encontro, mas Jair chegou antes e detonou tudo com sua verborragia.

Fufucou

O TRE do Maranhão negou a liminar que pedia a retirada do artigo “Fufucar: a miséria da política no Maranhão”, do jornalista Ed Wilson Araújo, que traz críticas ao ex-ministro e hoje candidato ao Senado André Fufuca (PP-MA). O parlamentar desistiu da ação após a negativa da Justiça. No texto, Ed Wilson relembrou os problemas na candidatura do pai de Fufuca a deputado estadual no Maranhão, em 2010, que teve o registro anulado por problemas na prestação de contas.

Enquanto isso...

O Brasil ferve em uma campanha presidencial superpolarizada, o STF se afoga em mágoas e vaidades de integrantes que nunca se explicam e sempre culpam o outro e, para piorar, os funcionários dos Correios e da Caixa estão em greve em milhares de cidades. A categoria realiza uma operação tartaruga nas poucas agências que ficaram ativas, uma estratégia dos sindicatos para driblar a multa imposta pela Justiça do Trabalho.

Economia Pet

Uma pesquisa realizada na internet pelo Instituto Locomotiva e pelo Instituto Caramelo mostra que 90% dos brasileiros perceberam aumento nos custos para manter o seu pet. O levantamento aponta que 56% os tutores já deixaram de realizar algum cuidado com seu animal por questões financeiras. Outros 14% dizem que isso ocorreu várias vezes. Entre as classes C, D e E, esse percentual chega a 62%. Foram ouvidas mil pessoas.