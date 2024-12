Macaé é uma das cidades da Região da Bacia de Campos - Rui Porto Filho

Macaé é uma das cidades da Região da Bacia de CamposRui Porto Filho

Publicado 10/12/2024 09:53

Uma nova metrópole está em formação no estado do Rio de Janeiro. É a chamada Região da Bacia de Campos. Ela integra 12 municípios, com uma população de aproximadamente 1,3 milhão de habitantes e três capitais regionais (Campos dos Goytacazes, Macaé e Cabo Frio).

A metropolização do litoral fluminense é tema de uma tese de doutorado do geógrafo e professor William Souza Passos, aprovada na UFRJ em março de 2023. Segundo William, a integração entre os municípios da região segue parâmetros de metropolização previstos pelo IBGE, como o deslocamento de pessoas para estudo e trabalho (pendularidade) e o índice de integração interna, bem acima da mediana.

A tese lança um novo olhar sobre os municípios da Bacia de Campos, que precisa ser considerado por governos e empresas interessadas em investir na região.

O Porto Central, que começa a ser construído no Sul Capixaba, vai impactar também a economia fluminense Divulgação Porto Central

O potencial da silvicultura

A paisagem de Campos, historicamente dominada pela cana, começará a ser ocupada também pelo eucalipto. Nos últimos seis meses, quase 5 mil hectares de terras foram negociadas para plantio, refletindo o potencial do mercado. Um estudo do Governo do Estado aponta a existência de mais de 80 mil hectares aptos à silvicultura no município.

O passo decisivo foi a revogação de uma lei que restringia o plantio industrial de eucalipto a 3% do território do município, restringindo o cultivo a terras degradadas – variando de 4% a 50% da área total da propriedade. Com a flexibilização das regras, a silvicultura ganha força, aquecendo a economia local. A atenção agora se volta para a gestão do avanço da atividade, equilibrando progresso com responsabilidade ambiental.

Novo porto em construção

Depois de 10 anos de espera, as obras do Porto Central, em Presidente Kennedy (ES), finalmente vão começar. Com as licenças ambientais liberadas, o complexo portuário receberá R$ 2,6 bilhões na Fase 1, que prevê a construção das estruturas para acomodar terminais de transbordo de petróleo entre navios de grande porte e granéis líquidos de águas profundas. A primeira reunião de integração com as equipes que atuarão nas obras aconteceu no dia 3 de dezembro.

Embora localizado no Sul Capixaba, o novo porto vai impactar a economia dos municípios do Norte Fluminense, pelo potencial de geração de empregos e contratação de produtos e serviços em municípios próximos, como Campos, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Sua construção também fortalece o movimento pela construção da ferrovia EF-118, vista como estratégica para ligar o Porto do Açu ao polo de mineração de Minas Gerais e ao agronegócio do Centro-Oeste brasileiro.