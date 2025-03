A criança tem 5 meses de vida - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2025 10:28

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais para compartilhar um vídeo da filha que teve com a cantora Iza, Nala, na última terça-feira (25). No registro, o pai da bebê filmava, encantado, a brincadeira dela. No entanto, apesar de a gravação ter conquistado os fãs, alguns internautas acusaram o atleta de tentar usar a filha para limpar a própria imagem.



No vídeo publicado por Yuri Lima nos stories do Instagram, ele aparecia voltado para a câmera, enquanto Nala estava deitada atrás dele, brincando sozinha. Na legenda da publicação, o namorado da cantora Iza revelou que a bebê entrou na fase de descobrir o próprio corpo. "Tá tendo uma guerra de mãos e pés aqui", escreveu o jogador de futebol.



Depois que o vídeo começou a circular por páginas de fofoca, não demorou para que alguns internautas o acusassem de explorar a criança. "Criança traz seguidores, parabéns ao pai!", escreveu uma pessoa. "Querendo engajamento usando a criança", disse um usuário do Instagram. "Essa aí deu o golpe da barriga ao contrário. Pelo menos serve de babá", comentou outro internauta.



A implicância dos usuários da web com o ex-jogador do Mirassol começou em julho de 2024, durante a gravidez de Iza. Na época, ela recorreu às redes sociais para contar aos seguidores que havia decidido terminar o relacionamento após uma suposta traição do jogador de futebol. No entanto, pouco depois, começaram a circular rumores de que os dois haviam reatado, e Yuri Lima confirmou a informação no dia 1º de janeiro deste ano.