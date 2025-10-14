Babi, Flora e Arlindinho Cruz participaram da roda de samba especial que celebrou a vida e a obra de Arlindo no Caldeirão com Mion. - Foto: Globo/Manoella Mello.

Publicado 14/10/2025 14:30 | Atualizado 14/10/2025 14:36

Flora, Arlindinho e Babi Cruz protagonizaram um momento de pura emoção durante as gravações do Caldeirão com Mion, que neste sábado (18) vai exibir uma roda de samba especial em homenagem a Arlindo Cruz. A coluna Daniel Nascimento teve acesso com exclusividade ao registro do encontro, que reuniu família, amigos e admiradores do cantor.



O programa, comandado por Marcos Mion, prestará um tributo ao sambista, que morreu em agosto, reunindo nomes de peso da música, como Diogo Nogueira, Sombrinha, Feyjão, Gabrielzinho de Irajá e Thaís Macedo. A homenagem também contou com a presença de artistas que fizeram parte da trajetória de Arlindo, como Juliana Alves e Quitéria Chagas, rainha de bateria da Império Serrano, escola de coração do cantor.



Nos bastidores, o clima foi de emoção e celebração da vida e da obra de Arlindo, que deixou um legado imortal no samba. A gravação, que aconteceu no Rio, uniu gerações e mostrou que o talento e o carisma do artista seguem vivos em cada compasso.



O Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é assinada por Tatynne Lauria e Matheus Pereira, com direção de gênero de Monica Almeida.