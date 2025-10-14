Babi, Flora e Arlindinho Cruz participaram da roda de samba especial que celebrou a vida e a obra de Arlindo no Caldeirão com Mion.Foto: Globo/Manoella Mello.
O programa, comandado por Marcos Mion, prestará um tributo ao sambista, que morreu em agosto, reunindo nomes de peso da música, como Diogo Nogueira, Sombrinha, Feyjão, Gabrielzinho de Irajá e Thaís Macedo. A homenagem também contou com a presença de artistas que fizeram parte da trajetória de Arlindo, como Juliana Alves e Quitéria Chagas, rainha de bateria da Império Serrano, escola de coração do cantor.
Nos bastidores, o clima foi de emoção e celebração da vida e da obra de Arlindo, que deixou um legado imortal no samba. A gravação, que aconteceu no Rio, uniu gerações e mostrou que o talento e o carisma do artista seguem vivos em cada compasso.
O Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é assinada por Tatynne Lauria e Matheus Pereira, com direção de gênero de Monica Almeida.
Arlindo Cruz faleceu no mês de agosto de 2025, aos 66 anos, após enfrentar complicações decorrentes do AVC que sofreu em 2017. Desde então, o cantor vinha se recuperando em casa, cercado pela família e recebendo o carinho constante dos fãs e amigos do samba. Sua partida comoveu o Brasil e emocionou o mundo do samba, que reconhece em Arlindo um dos maiores compositores e intérpretes de sua geração.
Autor de sucessos como O Show Tem Que Continuar, Meu Lugar e Bagaço da Laranja, Arlindo deixou uma obra que atravessa gerações, e uma história marcada pela alegria, pela fé e pelo amor ao samba.
