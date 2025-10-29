A apresentadora Catia Fonseca - Reprodução/Instagram

A apresentadora Catia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2025 19:54

Cátia Fonseca levou um susto ao se deparar com publicações de uma agência de viagens usando sua imagem sem permissão. A apresentadora, que esteve recentemente em Foz do Iguaçu (PR), viu fotos e vídeos de sua visita às Cataratas sendo usados para divulgar pacotes turísticos da região, tudo sem qualquer autorização.



Segundo a assessoria da comunicadora, Cátia não conhece a empresa nem tem qualquer vínculo comercial com ela. “Um perfil de viagens vem se aproveitando da boa fase da apresentadora para promover pacotes turísticos usando sua imagem de forma indevida”, afirmou a equipe, que adiantou que medidas legais já estão sendo estudadas.



A apresentadora esteve em Foz do Iguaçu a convite da Federação Italiana de Chefs, ocasião em que recebeu o título de Lady Chef, uma homenagem da comunidade gastronômica ítalo-brasileira.



Ainda segundo sua equipe, Cátia não recomenda nem endossa serviços de turismo e repudia qualquer uso comercial de sua imagem sem autorização.