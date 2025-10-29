A apresentadora Catia FonsecaReprodução/Instagram
Segundo a assessoria da comunicadora, Cátia não conhece a empresa nem tem qualquer vínculo comercial com ela. “Um perfil de viagens vem se aproveitando da boa fase da apresentadora para promover pacotes turísticos usando sua imagem de forma indevida”, afirmou a equipe, que adiantou que medidas legais já estão sendo estudadas.
A apresentadora esteve em Foz do Iguaçu a convite da Federação Italiana de Chefs, ocasião em que recebeu o título de Lady Chef, uma homenagem da comunidade gastronômica ítalo-brasileira.
Ainda segundo sua equipe, Cátia não recomenda nem endossa serviços de turismo e repudia qualquer uso comercial de sua imagem sem autorização.
