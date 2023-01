Kantar Ibope precisa se adequar à nova realidade | | O Dia

José Loreto, Azzy e Leticia Salles - Divulgação

15/01/2023

Mais acentuadamente Globo e Record, com Globoplay e Play Plus, passaram a se valer também do streaming para exibição de muito dos seus conteúdos, entre programas, novelas, realities shows, documentários, telejornais e até coberturas ao vivo. O que também não deixar de ser e necessariamente deve ser considerada uma outra forma de assistir produções da TV aberta.



Natural que com o tempo, também SBT e Band, entre as principais, venham fazer o mesmo, para atender melhor e mais convenientemente o seu telespectador. Um caminho sem volta. E é por aí que se reclama um trabalho mais abrangente do Ibope, para medir os resultados dessas emissoras, não tão somente pelo que é apurado em suas transmissões, nos horários estabelecidos e canais convencionais. Para tanto se faz necessário a atualização mais frequente e ampliada da amostra, trocas de meters viciados e índices condizentes com a população atual, entre outras providências possíveis.



Nunca por aqui se duvidou da idoneidade do Ibope. Ao contrário. As fracassadas tentativas do Datanexus e GFK só atestaram a sua seriedade, porém as muitas mudanças observadas nesses últimos tempos não foram acompanhadas na sua maneira de trabalhar e requalificar os resultados. A audiência da TV aberta que nos é apresentada hoje, passa apenas uma ideia, mas com certeza, pode-se seguramente afirmar, está bem longe de refletir a realidade.

Maju na frente

Um plano comercial do 'Fantástico' apresentado ao mercado traz detalhes de suas apresentadoras, no tópico Ranking de Atributos de Personalidade. Nele, a informação que 95% do público conhece Maju Coutinho, enquanto Poliana Abritta, 71%.



Ambas também são destacadas como inteligentes, bem-sucedidas e formadoras de opinião.



Meio século

O 'Fantástico' vai completar 50 anos no dia 5 de agosto.



A comemoração, no ar, acontecerá no dia 6 do mesmo mês.



Disney+

O ator Felipe Montanari integra o elenco de 'Mila no Multiverso', primeira série nacional de ficção científica do Disney+, com estreia no proximo dia 25. A trama conta a história de Mila (Laura Luz), que em seu décimo sexto aniversário, descobre um dispositivo que pode levá-la para visitar universos paralelos à procura de sua mãe, Elis (Malu Mader).



Bóris, personagem de Felipe, é supervisor de um colégio, mas em outros universos assume posturas diferentes, gerando muitas confusões.



Versátil

Bia Brumatti, intérprete de Reduana em 'Gênesis' e confirmada no elenco da segunda temporada da série 'O Coro – Sucesso, Aqui Vou Eu', do Disney+, também se dedica à area de dublagem.



Ela dá a voz à personagem Amanda, no filme musical 'Matilda', sucesso da Netflix.



Possibilidade

Será que Fátima Bernardes vai pegar também a apresentação do 'The Voice Kids'?



De qualquer forma, a torcida na Globo é para que haja uma novidade na condução desse formato.



Primeiro trabalho

A atriz e cantora cearense Mariana Costa, de 21 anos, faz sua estreia no audiovisual em 'O Cangaceiro do Futuro', uma das novas séries da Netflix. Ela interpreta a delicada e inocente Amélia, uma das filhas do Coronel (Fábio Lago), que ao se revoltar com o pai, decide entrar para o cangaço. Mariana também poderá ser vista nos cinemas esse ano com o longa 'De Repente, Miss', do diretor Hsu Chien.



De volta



Sob o comando de Tadeu Schmidt, o 'BBB23' estreia amanhã apresentando algumas novidades no formato.



É o caso do 'Poder Coringa', uma espécie de 'card do poder' que dá vantagem a um jogador toda semana.



Só que antes

Também amanhã acontece a estreia de 'Vai na Fé', substituta de 'Cara e Coragem'.



Rosane Svartman assina o roteiro que é liderado por nomes como Sheron Menezzes, José Loreto, Carolina Dieckmann, Letícia Salles, Renata Sorrah, Mel Maia e Azzy.

Rede social

Falando na cantora Azzy, cujo nome verdadeiro é Isabela Oliveira, ela já possui destaque no cenário do rap nacional.

No Instagram ela tem mais de dois milhões de seguidores.



Bate – Rebate



Raul Ferreira Netto, um dos principais dubladores da série, avisa que vem aí a sétima temporada de 'Outlander'...



...O processo de dublagem já teve início.



Com apoio de uma marca de cerveja, Thiaguinho retoma a partir de abril o projeto Tardezinha.



Um cantor, ainda não anunciado, também irá integrar o elenco de 'Verônika', série do Globoplay.



Nova temporada do 'Esquadrão da Moda' começa a ser gravada no dia 23.



Isabel Fillardis já está em preparação para a novela 'Amor Perfeito.



Lilia Cabral ainda não tem data para voltar às produções da Globo...



...Como prioridade, o teatro.



Micheli Machado não teve muito destaque na primeira temporada de 'Todas as Flores' e fica, agora, a expectativa para os novos capítulos, em abril...



...Ela, porém, já se garantiu na segunda temporada de 'Auto posto', do Comedy Central, série protagonizada por Walter Breda.



Bárbara Borges e Bia Miranda estarão hoje no “Domingo Espetacular” falando da vida pós-reality...



...Elas foram os destaques de 'A Fazenda 14'.



C´est fini



O canal infantil Gloob preparou para início de fevereiro uma faixa especial na qual vai exibir todos os episódios de 'Miraculous - As Aventuras de Ladybug', um de seus grandes sucessos, em ordem cronológica. Vai ser uma temporada completa a cada quinta-feira, a partir do dia 2, das 10h às 21h, e uma forma de colocar todos os fãs na mesma página antes de retomar os episódios inéditos da quinta temporada.