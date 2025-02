Gastão Reis - Gastão Reis

Gastão Reis

Publicado 15/02/2025

Por injunções dos meandros da vida, acabei conhecendo o setor turístico, ao longo dos anos, bem mais do que estava previsto. Fui presidente, e vice, do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, em Petrópolis, de 1993 a 1998, por três mandatos consecutivos, posição em que me encontro novamente desde o início de 2024 até o final de 2025. Além disso, fui diretor de turismo da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis – FCTP (2009-2010) e ainda diretor financeiro do Petrópolis Convention & Visitors Bureau em 2001 e 2002, entidade sempre empenhada em lutar pela ampliação da atividade turística.

Na esfera municipal, por muitos anos, existiu a Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis - FCTP, entidade que combinava a promoção da cultura e da atividade turística. Havia uma diretoria de turismo e outra de cultura de modo a facilitar a interlocução entre as duas áreas. Como não era parte da administração direta, onde o peso e delongas da burocracia se fazem sentir, era uma solução, via administração indireta, que dava maior agilidade em matéria de realizações nas áreas de turismo e cultura.

Hoje temos a Secretaria de Turismo que faz parte da administração direta do município. Em compensação, agora dispomos do FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo, um instrumento importante para agilizar as atividades de promoção do turismo dada a disponibilidade de seus recursos, que podem ser utilizados, na medida das necessidades, sem maiores delongas. Importante ressaltar dois pontos. O primeiro é a prestação mensal de contas de seus recursos aos Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo. O segundo é ter em caixa recursos financeiros, que podem ser utilizados, uma vez aprovados pelos membros do próprio COMTUR. Trata-se de um conselho transparente e aberto à participação de todos os munícipes.

Os recursos do FUMTUR permitiram a contratação de consultores altamente qualificados da UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro para a elaboração do Plano Diretor de Turismo – PDT 2023-2030 de Petrópolis. (Eles já tinham prestado, com sucesso, outros serviços de consultoria ao governo do estado do Rio de Janeiro.) Este plano, após exame de diversas propostas, custou ao município cerca de 200 mil reais. Os consultores fizeram um levantamento detalhado do status quo do turismo em Petrópolis. E abriram um horizonte de futuras ações a serem desenvolvidas para que a cidade se tornasse, cada vez mais, um destino cinco estrelas para turistas e visitantes.

A simples existência do PDT 2023-2030, debatido em duas audiências públicas, ou seja, com respaldo do(a)s munícipes, tem uma dimensão mais ampla. Ele se abre em direção a algo mais ambicioso no sentido de evitar descaminhos futuros por razões puramente político-partidárias prejudiciais ao pleno e sustentado desenvolvimento do turismo em Petrópolis. Em outras palavras, é importante que a cidade trate o turismo com uma visão de longo prazo. Políticos e partidos precisam trabalhar na mesma direção num contexto de debate civilizado que acomode as divergências sem esquecer as novas iniciativas positivas em prol do turismo, mas mantendo fidelidade ao plano.

O Brasil alcançou um novo recorde de visitantes estrangeiros, que girava em torno de cinco, para sete milhões, em 2024. A participação do turismo no PIB, estacionada fazia tempo em 5%, deu um salto para 8%. Tem ainda a proposta do prefeito em fazer do Rio de Janeiro a capital honorária do Brasil, e as obras de restauração em andamento para dar vida nova a quatro prédios históricos da cidade (Palácio Gustavo Capanema, Estação Barão de Mauá, Museu Nacional de Belas Artes e o complexo do Itamaraty) caminham na direção correta para dar ao Rio a cara que ele sempre teve e merece.



O melhor termômetro a ser utilizado para medir a febre de investimentos que vai ocorrer no país nos próximos anos são os planos de grandes grupos. A cadeia Hilton pretende, no prazo de 5 anos, acrescentar 20 novos hotéis, dobrando o número de unidades no Brasil. Além disso, o grupo português Vila Galé pretende implantar 7 novos resorts em diversas cidades brasileiras num montante de investimentos superior a R$ 500 milhões. O grupo Cataratas, empresa que comanda o AquaRio, prevê investimentos de mais de R$ 580 milhões para dobrar a capacidade de visitação do Parque Nacional do Iguaçu.

Essa tendência de investir no País montantes expressivos já foi detectada em 2024, quando aportaram no Brasil US$ 360 milhões (pouco mais de R$ 2 bilhões), uma alta expressiva de 40% a mais do que foi investido em 2023. Essa percepção de grandes grupos estrangeiros em relação ao futuro do turismo no Brasil, como vimos, está se materializando em projetos de grande porte. Empresas prestadoras de serviços, como o espaço do ex-cine Roxy em Copacabana, e academias de ginástica, como a Bodytech, expressam seu otimismo quanto a ganhos de clientela. A Bodytech teve aumento de até 50% de interessados de outros países em treinar nas férias.

Qual a importância para Petrópolis desse clima que contagia o estado e a cidade do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é o portão de entrada das levas de turistas que devem chegar na Cidade Maravilhosa ao longo de 2025 e nos próximos anos. Petrópolis, por sua vez, dista pouco mais de uma hora do Rio de Janeiro. Afinal quem já foi rei (rainha, no caso) não perde a majestade. A tarefa que se impõe à Cidade Imperial é fazer seu dever de casa, criando conexões de toda ordem para atrair esses turistas estrangeiros num esforço para aumentar significativamente o pequeno percentual deles entre turistas e visitantes que nos honram com sua presença ao longo dos anos.

A boa notícia é que a cidade tem disposição de fazer acontecer. E dispõe do FUMTUR, cujos recursos entram regularmente ao longo do ano, para tomar iniciativas, com respaldo financeiro, que precisam ser desenvolvidas para tirar pleno proveito dessa nova etapa do turismo nacional e internacional.

Mãos à obra.

Salto qualitativo? Tem todo jeito!



