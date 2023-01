Eduardo Paes recebe o título de cidadão maricaense - Reprodução / redes sociais

Eduardo Paes recebe o título de cidadão maricaenseReprodução / redes sociais

Publicado 13/01/2023 15:43

provável entrada do PT no administração municipal comandada por Eduardo Paes (PSD) deve levar à criação de uma nova secretaria, a de Economia Solidária. A pasta seria um afago no deputado federal eleito Washington Quaquá (PT), ex-prefeito de Maricá e grande entusiasta do tema. Ficaria inclusive a cargo dele a indicação para a chefia.

No sábado (14), o diretório municipal do partido de Lula se reúne para bater o martelo. A expectativa é de selar a aliança, pois já há maioria disposta a dar sinal verde ao embarque. Os prováveis indicados ao primeiro escalão da Prefeitura do Rio, nas pastas já existentes, são: Tainá de Paula, no Meio Ambiente, e Adilson Pires, na Assistência Social.