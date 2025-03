Publicado 20/03/2025 05:00

Os dias calorentos que o Estado do Rio e o Brasil viveram - e ainda vivem! - podem dar lugar a um período de chuva intensa. Por isso, as autoridades devem aproveitar o momento atual para investir na prevenção. Edifícios de grande porte, como shoppings centers e hotéis, têm trabalhado em protocolos de emergência para evitar graves acidentes. O mesmo vale para locais de encostas onde deslizamentos, incêndio e outras situações costumam gerar risco grave. O projeto de Lei 1.054/19, do deputado Carlos Macedo (REP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, trabalha nesta direção. Shoppings, centros comerciais, cinemas, teatros e salas de espetáculo deverão emitir um aviso sonoro informando o estado de emergência como forma de alerta aos frequentadores. Já nos hotéis e similares, o estado de emergência deverá ser avisado por telefone a todos os quartos, além de serem afixados avisos bilíngues próximo a elevadores e corredores.

Força de Segurança do Rio segue exemplo de São Paulo

Vereador Felipe Boró (PSD-RJ) conheceu a Polícia Municipal de São Paulo - Reprodução/Redes Sociais

Na semana em que começa a ser discutido o projeto do prefeito do Rio Eduardo Paes para criar uma força especial de segurança com acesso a armas de fogo, o vereador Felipe Boró (PSD), vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, foi a São Paulo para conhecer a estrutura da guarda, criada em 1986, recentemente rebatizada como Polícia Municipal. "A visita foi muito importante para aprimorar a nossa proposta", afirma.

OVNIs em Casimiro de Abreu

A empresária Marlene Mattos apresentou, no último fim de semana, o projeto 'Ovnis Park' ao prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte (PL). O parque temático, que terá atrações como simuladores de voo, ficará próximo à BR-101. O investimento será viabilizado por uma parceria público-privada.

Nilópolis pode ganhar centro de apoio a idosos

O deputado Rafael Nobre (União) solicitou ao governo do estado e à Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável a criação de um Centro de Referência e Atenção à Pessoa Idosa em Nilópolis. O objetivo é oferecer apoio jurídico, fisioterapia, oficinas cognitivas e terapêuticas, além de aulas de educação física, dança, hidroginástica e inclusão digital. "O CRAPI vai promover bem-estar e qualidade de vida", afirma.

PICADINHO

O Instituto Pretos Novos inaugura a exposição 'Saberes Ancestrais' hoje, às 17h. Rua Pedro Ernesto, 32, Gamboa.



Workshop gratuito sobre circulação musical acontece hoje, às 10h. O evento antecede o musical 'A Canção é Urgente: Vozes LatinA-Americanas', que estreia no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio este final de semana.

A capivara Chuchu, a nova personagem do Mundo Bita, que tem mais de 19 bilhões de visualizações no YouTube, faz sua estreia no clipe "Farra da Capivara".