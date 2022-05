Giovanna Nader e equipe de produção de podcast - Foto de divulgação/Marcinha Lima

Publicado 12/05/2022 16:04 | Atualizado 12/05/2022 16:21

Casada com o ator Gregório Duvivier, foi justamente o fruto desse relacionamento que aflorou a militância ambiental da ativista Giovanna Nader. A preocupação com a saúde e o futuro da Marieta, hoje com 4 anos, despertou questionamentos e investigações que serão compartilhados no podcast “O Veneno Mora ao Lado”, revela a apresentadora em conversa com a nossa coluna.



“A conscientização da causa veio justamente com a maternidade. Foi com minha filha recém-nascida nos braços que fiquei sabendo de dados como: quando ela tiver 30 anos teremos mais plástico do que peixes nos oceanos; a Terra vai aquecer 1,5º C até 2050, dentre outras informações catastróficas sobre a crise climática”.



Segundo a Giovana Nader, a inquietação e as investigações de uma mãe com o futuro da filha não poderiam ficar restritas e, por isso, resolveu compartilhar com outros pais.

“A geração impactada já estava viva e era a minha filha. A maternidade me trouxe esse conhecimento e, paralelamente, por muito tempo senti medo em pensar em qual mundo minha filha viveria. É a nossa geração que precisa mudar, portanto, é importante conscientizar sem gerar culpa” explica a comunicadora.



O projeto é uma parceria com a Fundação Heinrich Boll Brasil e vem na esteira de outro projeto comandado por Giovanna Nader, o “Tempo Virou” – programa semanal que a cada semana traz um convidado para conversar sobre conscientização. Com formato e conteúdo diferenciado “O Veneno Mora ao Lado” é focado nos impactos dos agrotóxicos na nossa saúde. O documentário em áudio segue uma narrativa investigativa. A primeira temporada foi dividida em seis episódios que estreiam no dia 23 de maio nas principais plataformas digitais.

O podcast chega justamente em um momento muito sensível para o Brasil. O agronegócio enfrenta uma das maiores crises de insumos, porque o país praticamente não produz adubos e defensivos, sendo prejudicado com a escassez e custo mais elevado, provocado pela guerra entre Rússia e Ucrânia.