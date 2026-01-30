Jumentos são abandonados no Nordeste por não "servirem mais para o trabalho"Foto Divulgação: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Para evitar oportunismo, esse reconhecimento será concedido apenas àqueles que comprovarem atuação mínima de dois anos em ações de proteção, cuidado e resgate de animais em situação de vulnerabilidade. A tramitação no Senado representa um avanço na regulamentação e no apoio a essas atividades, podendo abrir caminho para novos incentivos e reconhecimentos no futuro.
Dia Nacional do Protetor de Animais
O projeto de lei também institui a data em 10 de agosto. Ela já é estabelecida por algumas legislações estaduais e municipais. A comemoração não deve ser confundida com o Dia dos Animais, celebrado em 4 de outubro, em homenagem a São Francisco de Assis.
Para se chegar a etapa atual, foram necessários muitos anos de conscientização e articulação social. Um marco importante e que pode ser considerado uma espécie de pontapé inicial, foi a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a D.U.D.A, em 1978.
Embora não tenha força legal, o documento influenciou políticas públicas em diversos países, inclusive no Brasil, ao defender uma vida digna, livre de maus-tratos e exploração. Entre seus princípios estão a garantia da dignidade, do respeito, do tratamento ético e da liberdade natural.
Leis Animais
Apesar de compartilhar alguns pontos em comum, o Direito Animal não deve ser confundido com o Direito Ambiental, que trata da proteção de espécies como um todo. A principal diferença está no protagonismo: passa a trata-los como indivíduos, dotados de direitos intrínsecos, e não apenas como elementos de um ecossistema.
A definição legal, no entanto, não garante, por si só, a correta execução e interpretação das normas. Trata-se de uma linha tênue, permeada por visões distintas, conflitos de interesses e debates complexos.
O respeito ao animal como indivíduo coloca em xeque diversas práticas atuais relacionadas aos de estimação, à comercialização e à criação com objetivos exclusivamente para venda de espécies consideradas domésticas.
A simples substituição de nomenclaturas, como a troca de “dono” por “tutor”, não é suficiente. Da mesma forma, a aprovação de leis não assegura automaticamente mudanças em práticas e mentalidades historicamente enraizadas.
A utilização para transporte de humanos ou materiais vem sendo reduzida de forma natural, em razão da maior velocidade, barateamento e eficiência de veículos automotores. O debate atual se concentra no uso turístico e recreativo, como charretes puxadas por cavalos ou bodes. Em diversas cidades, essa prática já foi proibida.
No Rio de Janeiro, por exemplo, houve a substituição por tração mecânica na Ilha de Paquetá e na Cidade Imperial de Petrópolis. Ainda mais atrasada está a discussão sobre cavalgadas recreativas realizadas, muitas vezes, por pessoas sem habilidade, preparo ou controle de peso, tema que frequentemente entra em conflito com a hotelaria rural.
Produção Agropecuária e Consumo Consciente
A tração agrícola também foi drasticamente reduzida com a incorporação de máquinas e equipamentos modernos no agronegócio, diferentemente do que ocorre na pecuária. Movimentos internacionais defendem a criação livre e o boicote a sistemas que mantêm animais em gaiolas ou em espaços de confinamento extremo.
Esse debate se amplia ao envolver os movimentos vegetarianos e veganos, que questionam práticas de consumo e produção em escala global.
Essa nova estrutura tem como missão formular políticas públicas, executar programas e promover a educação da sociedade sobre a proteção animal, fortalecendo o papel do Brasil como referência nesse tema.
