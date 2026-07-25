Horteis cariocas aderem aos trituradores - foto de divulgação

Horteis cariocas aderem aos trituradoresfoto de divulgação

Publicado 25/07/2026 09:43

Cada vez mais pesando na escolha dos visitantes estrangeiros, o turismo brasileiro ainda tem muito o que caminhar em direção à sustentabilidade. Muito já foi feito nesse sentido, mas ainda há um longo percurso pela frente.

E o Rio de Janeiro, mantido como principal portão de entrada do país, tem uma dupla função. Além de ser a primeira impressão do visitante sobre o Brasil, também serve de exemplo para estabelecimentos de outros estados e cidades. O setor de hospedagem tem forte peso nessa cadeia.

Um acordo assinado pelo Sindicato dos Hotéis do Rio de Janeiro mata dois coelhos com uma cajadada só. De um lado, tranquiliza o visitante em relação à insegurança gerada pelas recentes notícias sobre falsificação e contaminação de bebidas. Do outro, aposta na gestão inteligente do vidro.

Logística Reversa:

O HotéisRIO firmou um acordo com o Grupo Seiva, empresa especializada em soluções inteligentes para o descarte de vidro. A parceria busca ampliar a adoção de trituradores de garrafas nos hotéis da capital fluminense, evitando a reutilização indevida das embalagens e promovendo ganhos ambientais, operacionais e de segurança. É que a maioria dos falsificadores utilizam embalagens reais depois de usadas.

"Essa solução reúne eficiência operacional e impacto positivo real. Ao mesmo tempo em que reduz o volume de resíduos e elimina o acúmulo de garrafas, o hotel ganha em organização, higiene e segurança. Sem falar no diferencial sustentável, cada vez mais valorizado pelo mercado", afirma Renata Lis, gerente de negócios do Grupo Seiva no Rio de Janeiro e em Recife.

Desde o fim do ano passado, funcionários vêm sendo treinados para identificar bebidas falsificadas em um curso promovido pela Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e pelo Procon-RJ. A capacitação é voltada aos trabalhadores de bares e restaurantes dos hotéis, que aprendem a reconhecer sinais de adulteração, os riscos à saúde dos consumidores e os impactos para o turismo e a hotelaria.

Presente no Rio desde 2023, a tecnologia já é utilizada isoladamente nos hotéis Copacabana Palace, Fairmont Rio e Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, além de restaurantes tradicionais, como o Rio Scenarium. Agora, com o apoio do HotéisRIO, a meta é ampliar o alcance da solução e apresentar seus benefícios a um número maior de estabelecimentos até o final do ano.



Proposta Simples:

Uma máquina compacta, com operação semelhante à de um liquidificador, tritura as garrafas de vidro, reduzindo em até 80% o volume do material. O material processado é armazenado em bombonas com capacidade para aproximadamente 400 garrafas e recolhido de forma programada, dentro de um sistema de logística reversa com rastreabilidade garantida.



"Nosso papel é conectar os hotéis a soluções que tragam eficiência e estejam alinhadas às demandas atuais de sustentabilidade. Essa parceria com o Grupo Seiva é estratégica porque atua em diferentes frentes: reduz custos, melhora a operação e fortalece a imagem ambiental dos empreendimentos", revela Alfredo Lopes, presidente do HotéisRio.

A tecnologia também proporciona redução direta de custos, com economia em sacos de lixo, transporte e taxas relacionadas ao peso dos resíduos. Na prática, uma única bombona pode substituir até 25 sacos de lixo de 100 litros, otimizando espaço e logística dentro dos hotéis.

Mensuração:

Outro diferencial é o acompanhamento permanente dos resultados. Mensalmente, os empreendimentos recebem indicadores de volumetria e de impacto ambiental, permitindo mensurar o desempenho da operação e reforçar suas ações de sustentabilidade perante hóspedes, parceiros e o mercado.

Atualmente, 24 máquinas estão disponíveis para implantação. Hotéis como o JW Marriott Hotel Rio de Janeiro já utilizam o sistema, enquanto redes como Windsor e eSuites Hotel Recreio estão em fase de adesão. A solução inclui ainda treinamento das equipes, manutenção preventiva e suporte técnico contínuo.

A iniciativa integra o programa "Volte Sempre", que utiliza máquinas trituradoras para reciclar garrafas de vidro de forma rápida, transformando-as em cacos de 12 milímetros a 2 centímetros destinados à logística reversa, com coleta regular dos resíduos. A adesão à tecnologia reforça o protagonismo da hotelaria carioca na adoção de práticas sustentáveis, aliando segurança, eficiência operacional e responsabilidade ambiental.

* Luiz André Ferreira é podcaster, curador, jornalista, apresentador e professor universitário Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional