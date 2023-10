Segmento popular registrou alta de 18,3% nas vendas de imóveis, de janeiro a julho deste ano - Freepik

Publicado 10/10/2023 20:05

Boas notícias para o mercado imobiliário. O percentual de novos imóveis vendidos no país avançou 14,4% nos sete primeiros meses de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. E o programa Minha Casa, Minha Vida foi um dos principais responsáveis por esse crescimento. Para se ter ideia, o segmento popular registrou alta de 18,3% no período avaliado, totalizando R$ 11,9 bilhões em vendas. Os dados são do indicador Abrainc-Fipe, realizado com 20 empresas que fazem parte da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

De acordo com o estudo, o segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) também apresentou resultados positivos, com avanço de 15,1% nas vendas, somando R$ 10,7 bilhões. Para Luiz França, presidente da Abrainc, o mercado imobiliário, com seus bons resultados, permanece como um dos protagonistas da economia brasileira. "O setor segue consistente e os números comprovam isto. Temos solidez e o nosso horizonte é o de crescimento, geração e manutenção de empregos e investimentos", analisa França.