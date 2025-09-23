Mostra de decoração apresentará 60 ambientes, divididos em três andares de uma casa no JoáDivulgação

Mais artigos de Cristiane Campos
Cristiane Campos
O Oásis é a base de inspiração da Morar Mais Rio 2025, mostra de decoração que vai de 25 de setembro até o dia 9 de novembro, em uma casa no Joá. Com a proposta de apresentar projetos criativos que cabem no bolso, o evento terá 60 ambientes assinados por mais de 80 profissionais em área de 4.050 m² metros quadrados (m²), divididos em três andares. A programação inclui ainda restaurante, lojas, galeria de arte, exposição de novos talentos e talks sobre temas como: Minha casa/ Meu Oásis Urbano; Meu corpo/ Minha casa; Mulheres e seus livros; Empreender no mercado de decoração e IA invadindo a Arquitetura e decoração. Os ingressos podem ser comprados em morarmais.com.br/mms/evento-rio-de-janeiro-2025/.

Residencial com serviços de hotel

Lazer de residencial no Arpoador, que terá serviços de hotel - Divulgação
Lazer de residencial no Arpoador, que terá serviços de hotelDivulgação
A Balassiano Engenharia está lançando o ARPX Studios, no Arpoador, projeto com 156 unidades, entre up gardens, estúdios, double estúdios, coberturas lineares e dúplex. O empreendimento terá também fachada ativa com duas lojas, estacionamento rotativo e serviços de hotel, como spa com ofurô, fitness center by Cia Athletica, piscina com raia e minimarket, além de serviços on demand (utilizados mediante contratação) de arrumação, lavanderia OMO, concierge e maleiro. A previsão é alcançar um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 200 milhões. “Depois de 25 anos, o ARPX Studios marca o nosso retorno ao Arpoador, após consolidarmos a liderança no mercado de Ipanema”, explica Thiago Balassiano, diretor da empresa.
fotogaleria
Mostra de decoração apresentará 60 ambientes, divididos em três andares de uma casa no Joá
Lazer de residencial no Arpoador, que terá serviços de hotel