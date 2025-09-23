Mostra de decoração apresentará 60 ambientes, divididos em três andares de uma casa no Joá - Divulgação

Publicado 23/09/2025 18:28 | Atualizado 23/09/2025 18:28

O Oásis é a base de inspiração da Morar Mais Rio 2025, mostra de decoração que vai de 25 de setembro até o dia 9 de novembro, em uma casa no Joá. Com a proposta de apresentar projetos criativos que cabem no bolso, o evento terá 60 ambientes assinados por mais de 80 profissionais em área de 4.050 m² metros quadrados (m²), divididos em três andares. A programação inclui ainda restaurante, lojas, galeria de arte, exposição de novos talentos e talks sobre temas como: Minha casa/ Meu Oásis Urbano; Meu corpo/ Minha casa; Mulheres e seus livros; Empreender no mercado de decoração e IA invadindo a Arquitetura e decoração. Os ingressos podem ser comprados em morarmais.com.br/mms/evento-rio-de-janeiro-2025/.

Residencial com serviços de hotel

Lazer de residencial no Arpoador, que terá serviços de hotel Divulgação

A Balassiano Engenharia está lançando o ARPX Studios, no Arpoador, projeto com 156 unidades, entre up gardens, estúdios, double estúdios, coberturas lineares e dúplex. O empreendimento terá também fachada ativa com duas lojas, estacionamento rotativo e serviços de hotel, como spa com ofurô, fitness center by Cia Athletica, piscina com raia e minimarket, além de serviços on demand (utilizados mediante contratação) de arrumação, lavanderia OMO, concierge e maleiro. A previsão é alcançar um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 200 milhões. “Depois de 25 anos, o ARPX Studios marca o nosso retorno ao Arpoador, após consolidarmos a liderança no mercado de Ipanema”, explica Thiago Balassiano, diretor da empresa.

