Mostra de decoração apresentará 60 ambientes, divididos em três andares de uma casa no JoáDivulgação
Tem pet em casa? Aprenda a escolher os tecidos certos para os seus móveis
Suede, couro sintético e veludo tecnológico são opções recomendadas por especialistas
Intenção de compra do imóvel bate recorde no país
Percentual chegou a 49%, em junho, de acordo com pesquisa
Evento gratuito apresentará dados do mercado imobiliário da Zona Central
Encontro do Secovi Rio também dará atenção especial à área do Porto Maravilha
Preço do aluguel residencial acelera no país
Aumento médio foi de 0,66% em agosto. No Rio de Janeiro, alta foi de 0,42%
País já tem mais de 650 mil corretores de imóveis
Profissão cresceu 195% em 15 anos, aponta pesquisa
