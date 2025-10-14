O bairro do Leblon, na Zona Sul, tem 11 ruas com imóveis na faixa de R$ 2 milhões - Freepik

Publicado 14/10/2025 18:04 | Atualizado 14/10/2025 18:04

Para quem ficou animado com o novo limite de valor do imóvel para financiar pelo SFH (Sistema Financeiro da Habitação), com juros de 12% ao ano mais TR (Taxa Referencial), anunciado pelo governo, a cidade do Rio tem 37 ruas onde é possível fechar negócio na faixa de R$ 2 milhões. De acordo com pesquisa da plataforma Loft, os bairros com mais ruas nesse limite são o Leblon, com 11 vias, e a Barra da Tijuca, com 10. Na sequência estão Botafogo e Lagoa, com três cada. Juntas, essas regiões concentram cerca de 70% das ruas identificadas no levantamento.

O estudo reuniu vias com tíquete médio entre R$ 1,8 milhão e R$ 2,2 milhões, valor que representa o limite máximo que poderá ser financiado pelo SFH. "Como trabalhamos com médias, as ruas nesse intervalo refletem imóveis de padrão equivalente ao novo teto do SFH", afirma Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft. Segundo ele, as informações ajudam a mostrar em quais regiões a atualização do limite pode tornar o financiamento mais acessível, especialmente para famílias de renda média alta. O levantamento analisou as transações residenciais registradas entre janeiro e agosto de 2025, com base nos dados do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) da Prefeitura do Rio.




