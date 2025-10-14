O bairro do Leblon, na Zona Sul, tem 11 ruas com imóveis na faixa de R$ 2 milhõesFreepik
Veja onde estão os imóveis que podem ser comprados com o novo teto da casa própria
É possível encontrar oportunidades de até R$ 2 milhões no Leblon, na Barra da Tijuca, em Botafogo e na Lagoa
Laranjeiras volta ao radar do mercado imobiliário
Bairro tradicional da Zona Sul vive movimento de renovação com lançamentos, retrofit e valorização
Mercado imobiliário carioca aprova novo financiamento com recursos da poupança
Medida eleva para R$ 2,25 milhões o valor máximo para a compra de imóveis dentro do SFH
Creci-RJ alerta corretores para golpes via SMS
Mensagens comunicam falsa suspensão de registros dos profissionais
Síndicos debatem inteligência artificial e locação de temporada nos condomínios
Evento também abordará os aspectos legais da instalação de estações de carga para carros elétricos
Preço do aluguel cai no Rio de Janeiro
Valor médio do metro quadrado ficou em R$ 51,03, no mês passado
