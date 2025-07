Presidente da Embratur, Marcelo Freixo - Reprodução/Rede social

Publicado 23/07/2025 18:21 | Atualizado 23/07/2025 18:21

Arraial do Cabo - O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, estará em Arraial do Cabo nesta sexta-feira (25), às 10h, para lançar oficialmente o Programa Novas Rotas. O evento será realizado no Centro Cultural Manoel Camargo e contará com a presença de autoridades regionais, como o prefeito Marcelo Magno (PL), além de representantes do setor turístico da Costa do Sol.

A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionais do turismo da região para atender o mercado internacional, com foco em sustentabilidade, inovação e uso de inteligência de dados. A expectativa é que prefeitos de toda a Baixada Litorânea participem do encontro, reforçando o compromisso regional com o desenvolvimento do turismo.

Durante o anúncio, Freixo destacou a importância estratégica do programa:

“Estarei junto com o prefeito recebendo todo o trade, todos vocês, de todos os municípios, para apresentarmos o projeto da Embratur chamado Novas Rotas. Queremos atrair turistas internacionais, aumentar o ticket médio, e com isso gerar mais emprego e renda para a população”, afirmou.

O Programa Novas Rotas busca posicionar destinos brasileiros emergentes no cenário global, fortalecendo a economia local e promovendo experiências turísticas de qualidade.