Prefeito Fabinho Costa (CID), secretário de Governo, Jales Lins, e o chefe de Gabinete, Marcello CostaReprodução
Iguaba Grande inicia estudos para lançamento de concurso público
Prefeito Fabinho Costa inicia levantamento de vagas e prepara escolha da banca organizadora antes da publicação do edital
Prefeito Alexandre Martins alinha plano de segurança para os 30 anos de Búzios
Encontro definiu ações integradas também no trânsito e fiscalização para garantir tranquilidade durante as comemorações
Câmara marca 410 anos de Cabo Frio com devolução de R$ 5 milhões
Sessão solene reforça parceria entre os poderes e homenageia personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cidade
Cláudio Castro não comparecerá para receber Título de Cidadão Cabo-friense
Governador confirmou ausência na sessão solene desta terça-feira (11) que homenageia 34 personalidades e instituições nos 410 anos da cidade
Prefeito de Arraial do Cabo relança Bolsa-Atleta e anuncia possibilidade de ampliar investimentos
Marcelo Magno (PL) retoma o programa com bolsas de até R$ 2 mil e promete dobrar o valor caso o município aumente o número de atletas; Câmara reforça apoio ao esporte cabista e celebra talentos locais
Daniela Soares anuncia novo secretário de Saúde de Araruama em mudança estratégica no governo
Mário Jorge Espinhara assume a Pasta com a missão de fortalecer a rede municipal e ampliar a eficiência da gestão da saúde
