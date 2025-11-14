Prefeito Fabinho Costa (CID), secretário de Governo, Jales Lins, e o chefe de Gabinete, Marcello Costa - Reprodução

Prefeito Fabinho Costa (CID), secretário de Governo, Jales Lins, e o chefe de Gabinete, Marcello CostaReprodução

Publicado 14/11/2025 13:14 | Atualizado 14/11/2025 13:14

Iguaba Grande - Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), acompanhado do secretário de Governo, Jales Lins, e do chefe de Gabinete, Marcello Costa, anunciou o início de estudos para a abertura de concurso público.

O executivo está fazendo um levantamento que servirá como base para a definição do número de vagas a serem ofertadas. Após essa etapa, o município iniciará o processo de escolha da banca organizadora e, em seguida, publicará o edital.

A Prefeitura destaca que, assim que o levantamento estiver concluído, novas informações serão divulgadas, incluindo cronograma, vagas e demais orientações.