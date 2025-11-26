Prefeita Daniela Soares (PL) - Ascom

Publicado 26/11/2025 13:08 | Atualizado 26/11/2025 13:09

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), encaminhou à Câmara, nesta quarta-feira (26), projeto de lei que institui o Vale Natalino, benefício extra destinado aos servidores efetivos e comissionados que já recebem o Auxílio Alimentação. A proposta garante um bônus de 50% sobre o valor mensal do auxílio, consolidando mais um movimento da gestão na agenda de valorização do funcionalismo.

Previsto para ser pago em parcela única no mês de dezembro de 2025, o Vale Natalino reconhece o desempenho dos servidores ao longo do ano e busca fortalecer a renda das categorias em um período de maior pressão financeira. Daniela Soares destaca que a iniciativa tem dupla função: reconhecer o trabalho e aquecer a economia da cidade.

"O servidor é nossa espinha dorsal. Valorizar quem mantém a máquina pública funcionando é uma forma de agradecer. Além disso, o benefício amplia o poder de compra e movimenta o comércio araruamense", afirmou a prefeita.

O projeto enviado ao Legislativo atende a todos os parâmetros legais e orçamentários, com impacto financeiro previsto dentro do planejamento fiscal municipal. Após aprovação pelos vereadores, a Prefeitura deverá divulgar o calendário oficial de pagamento.