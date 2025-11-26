Prefeita Daniela Soares (PL)Ascom
Daniela Soares envia à Câmara projeto de lei do Vale Natalino para servidores de Araruama
Gestão reforça política de valorização funcional e aposta em impacto positivo na economia. Benefício é previsto para ser pago em parcela única no mês de dezembro
Com presença de Benedita, PT de Cabo Frio lança diretório e dá posse a Diego da Silva
Deputada destaca papel da juventude petista e a missão do neto em reorganizar o partido na Região dos Lagos
Cabo Frio mantém antecipação salarial e reforça estratégia para enfrentar queda dos royalties
Em vídeo nas redes, prefeito Dr. Serginho (PL) destaca responsabilidade fiscal, avanço econômico e ações para fortalecer a economia local
Iguaba Grande se posiciona no mapa do turismo estrangeiro em evento no MAR
Prefeito Fabinho Costa (CID), ex-prefeito Vantoil Martins e secretária Carla Valle participam de encontro nacional da Embratur, que celebrou recorde histórico do turismo internacional no Brasil
Em semana simbólica, vereador de Búzios é único a rejeitar secretaria voltada à pauta racial
Raphael Braga (PRD) alegou impacto fiscal; movimento negro critica postura em votação considerada histórica
Daniela Soares garante apoio inédito a mulheres negras de Araruama rumo à Marcha em Brasília
"A nossa gestão investe em políticas que fortalecem e incentivam o empreendedorismo, contribuindo para que elas tenham direitos iguais, por isso esse apoio é fundamental", afirmou a prefeita
