Rafael Nogueira - Divulgação

Rafael NogueiraDivulgação

Publicado 31/10/2025 00:00

A recente operação policial desencadeada nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, lembrou-nos da urgência de certas questões nacionais que todos conhecemos, mas insistimos em não resolver. Cerca de 2.500 agentes do Estado deflagraram uma investida contra uma facção criminosa, resultando em pelo menos 130 mortos, segundo fontes recentes. Nesse quadro que mistura guerra urbana, crime organizado e desafios institucionais, cabe perguntar: ainda faz sentido acreditar no Brasil?

É frequente alguém dizer que a pobreza é a raiz da criminalidade. Discordo. A corrupção, o roubo e a crueldade têm distribuição bastante democrática, com ricos e pobres, poderosos e excluídos, todos bem inclusos. O que define uma sociedade de sucesso não é apenas a ausência de pobreza, mas a presença de um ideal que inspire à superação e fomente verdadeira repugnância contra o vício. Se esta Terra de Santa Cruz foi fundada sob o propósito de elevar almas e edificar um Estado sob o signo do Evangelho, como proclamaram a Carta de Caminha, os relatos de Gândavo e o diálogo de Nóbrega, então temos a oportunidade de nos reconectar com esse espírito batismal. O desafio está em resgatar valores que nos unam em torno do bem comum, num país de valores díspares e ideias de bem fragmentadas.

Os sinais do alto, como o Cruzeiro de nossa bandeira, o brasão, a cruz na camisa da Seleção e o Cristo no topo do Corcovado, pulsam em muitos corações e podem voltar a brilhar com força nas instituições. As instituições são os organismos cujas regras nos incitam ao bem ou nos abrem à derrocada. Quando a economia vai mal e uma vida minimamente digna se torna custosa, a tentação ao desvio cresce. É justamente nesses momentos que recuperar valores essenciais se torna não apenas possível, mas necessário.

O momento exige, sim, que as instituições ajam com firmeza contra o crime organizado. Mas tudo é muito triste. Jovens continuam sendo cooptados pelo tráfico em territórios onde a presença do Estado é frágil, onde a Constituição não importa e onde os ideais mais altos não chegam. A resposta agora está na força, mas tem de ser acompanhada pela construção de alternativas reais para essas existências humanas, com saneamento, instrução e oportunidades, o que só acontece com presença institucional efetiva.

É hora de parar de tapar o sol com peneira e reconhecer que temos desafios quase intransponíveis como sociedade para podermos dizer que aqui, em nosso país, cultivamos uma vida digna e nos ajudamos mutuamente a sermos felizes e melhores. Especialmente em espaços como o Rio de Janeiro, a crise se manifesta de forma aguda, porque a cidade tem envergadura nacional e, portanto, problemas de origem nacional. Falo dos históricos, como os derivados de decisões políticas que nos moldaram, de JK a Brizola, de Brizola a Zanin, e do fato de que líderes de facções com tentáculos por todo o país se escondem nos morros do Rio. Ser capital de um Estado é pouco para a nossa velha capital.

Saúdo o governador do estado e todos os governadores que lhe prestaram auxílio pelo compromisso com esse desafio. Aos familiares e amigos dos quatro heróis que tombaram em serviço, meu sincero pesar. E quanto aos presos e mortos na operação, não encaro com festa, mas com a consciência de que seu destino é resultado tanto de escolhas pessoais trágicas quanto de estruturas que não valorizam o talento, não recompensam a honestidade e oferecem incentivos à malandragem.

A recuperação do orgulho nacional, da ideia de Terra de Santa Cruz, parece-me não uma utopia, mas um ideal ainda distante. Um ideal, contudo, que pode nos guiar para fora da crise. Porque o Rio precisa do Brasil. E o Brasil precisa redescobrir seu propósito mais alto, não para lamentar o que perdemos, mas para construir o que ainda podemos ser. Se já não for tarde demais.