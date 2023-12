O Big Data veio para ficar, trazendo conveniência e eficiência aos processos de trabalho na advocacia - Divulgação

Publicado 14/12/2023 08:00

Em um mundo cada vez mais conectado, novas tecnologias surgem a todo instante para facilitar as demandas do mundo moderno. O campo do Direito, é claro, também é influenciado por essas novidades.

Uma dessas ferramentas é o Big Data, que possibilita a coleta e o armazenamento em massa de um conjunto de dados para análise e interpretação. O estudo dos dados coletados ajuda nas tomadas de decisões mais estratégicas e analíticas. No âmbito do Direito, esse recurso recebe o nome de Big Data Jurídico.

Como funciona o Big Data

A fim de facilitar a coleta, o manuseio e a interpretação de grandes quantidades de dados, o Big Data trabalha geralmente com os chamados “5V’s”:

1. Velocidade

Trata da rapidez com que a tecnologia é capaz de coletar, organizar e analisar dados, especialmente em volumes extremamente grandes, como terabytes.

2. Volume

O conceito de volume no Big Data está relacionado à imensa quantidade de informações coletadas. Dependendo da natureza da empresa e da aplicação da tecnologia, esse volume pode ser imenso. É importante lidar de maneira eficiente com a abundância de informações em tempo real.

3. Variedade

Existem dois tipos principais de dados: estruturados e não estruturados. Os dados estruturados são organizados, como os encontrados em planilhas, enquanto os não estruturados abrangem uma variedade de formatos, incluindo áudios, imagens, vídeos, textos e outros tipos de mídia.

4. Veracidade

Os dados precisam ser confiáveis, então é preciso encontrar ordem e lógica em meio aos grandes conjuntos de dados. As soluções analíticas de qualidade minimizam ruídos e contribuem para a limpeza e confiabilidade do conjunto final de dados.

5. Valor

O valor está intrinsecamente ligado à capacidade da tecnologia de proporcionar insights e abordagens valiosas para a operação da empresa. Conhecer o verdadeiro potencial do Big Data é crucial para aproveitar ao máximo seus benefícios.

Os "5V's"do Big Data são pilares fundamentais para a criação de novas tecnologias e soluções, também, na área jurídica.

Como o Big Data pode ser utilizado pelos advogados?

Com a explosão na oferta de dados, surgiu a necessidade de ferramentas que auxiliassem os advogados na coleta e organização de informações provenientes de processos e documentos legais, como decisões judiciais, estatísticas criminais e contratos.

Nesse contexto, o Big Data emerge como uma revolução no mundo jurídico, possibilitando análises de grandes volumes de informações a fim de permitir ao advogado elaborar estratégias mais eficazes para os clientes. Por meio do Big Data Jurídico, os profissionais de Direito podem:

Tomar decisões embasadas em dados

O coração do Big Data Jurídico reside na capacidade de analisar grandes conjuntos de informações para identificar padrões, tendências e correlações. Os advogados podem tomar decisões mais informadas, baseadas em dados concretos, resultando em estratégias legais mais sólidas e eficazes. Essa abordagem ajuda a antecipar cenários, prever resultados e, por consequência, oferecer aconselhamento mais preciso aos clientes.

Análise preditiva para estratégias jurídicas

A aplicação de algoritmos de análise preditiva no Big Data Jurídico permite que os advogados prevejam resultados judiciais com uma precisão notável. Ao examinar dados históricos de casos semelhantes, o sistema pode identificar padrões que escapariam a uma análise manual. Isso não apenas economiza tempo, mas também proporciona aos advogados uma vantagem estratégica ao desenvolver suas estratégias legais.

Gerenciamento eficiente de documentos e informações

A avalanche de documentos legais é uma realidade na advocacia, mas o Big Data oferece soluções eficazes de gerenciamento. Ferramentas de análise de texto e reconhecimento de padrões facilitam a organização e extração de informações relevantes a partir de volumes massivos de documentos legais, simplificando a pesquisa e aumentando a eficiência na preparação de casos.

Monitoramento de tendências legislativas

Em um ambiente jurídico em constante evolução, o Big Data também possibilita o monitoramento em tempo real de mudanças legislativas. Os advogados podem receber alertas automáticos sobre alterações nas leis pertinentes às suas áreas de atuação, permitindo uma adaptação rápida às novas circunstâncias e garantindo a conformidade dos clientes.

Melhoria na experiência do cliente

Personalizando abordagens com base no histórico e nas preferências individuais de cada caso, os advogados podem não apenas aumentar a satisfação do cliente, mas também estabelecer uma comunicação mais eficaz e transparente.

Big Data: uma revolução que veio para ficar

O Big Data veio para ficar, trazendo conveniência e eficiência aos processos de trabalho na advocacia. Sua capacidade de aglutinar dados para análise em grande volume potencializa o trabalho dos profissionais de Direito, representando um impacto significativo no segmento.

À medida que essa tecnologia evolui, espera-se que seu impacto na área jurídica continue a crescer, redefinindo a abordagem e a solução de questões jurídicas complexas.

—

Ricardo Magro é empresário, advogado e filantropo brasileiro reconhecido por sua expertise em tributação e sua atuação no mercado de petróleo e combustíveis. Defensor dos direitos de postos independentes e distribuidores menores, Magro se destaca por promover concorrência e equidade, tendo vencido várias batalhas em defesa de seus clientes. Sua paixão pelo esporte, especialmente artes marciais, o levou a criar o projeto "Usina de Campeões", beneficiando centenas de jovens do Rio de Janeiro.