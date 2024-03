Daniel Alves e Robinho - Instagram/Reprodução

Daniel Alves e RobinhoInstagram/Reprodução

Publicado 21/03/2024 13:18

Ser jogador de futebol é o sonho de muitos. Aqueles que tem algum talento buscam meios para se apresentar para olheiros e treinar em times, desde os pequenos, até que surja um time de maior expressão.



Como quase todas as profissões na vida, ao se ver jogando, mesmo em pequenos times, o esportista já se imagina na seleção brasileira e no Real Madri.



Alguns até conseguem!



O caso de Daniel Alves, reconhecido como um dos maiores laterais do futebol mundial, jogando por vários anos no Barcelona da Espanha e na seleção brasileira, foi consumido pela vaidade de um famoso conhecido, acreditando que poderia tudo, até mesmo importunar e estuprar uma jovem que estava na mesma balada em uma famosa casa noturna em Barcelona.



Curiosamente, ele retornou ao país para o funeral de sua sogra e foi preso, ficando à disposição da justiça espanhola.



As narrativas sobre o que aconteceu soam uma total zoação, já que suscitou “estar defecando e em posição indigesta, foi atacado pela jovem e ali se masturbou, tratando-se de uma verdadeira e prazerosa cagada”.



Preso e com os fatos devidamente esclarecidos, ficou comprovado que Daniel Alves estuprou uma jovem que estava na mesma balada e acreditou que nada poderia superar sua fama.



Foi julgado e condenado, pagou a conta e agora está em liberdade provisória!



Com recursos, advogados experientes e competentes, Daniel Alves foi colocado em liberdade, pagando fiança de R$ 5.4 milhões de reais. Pediu o dinheiro para o pai do colega Neymar Jr.



No mesmo dia em que Daniel Alves era colocado em liberdade, com certas restrições, outro jogador, Robinho, condenado na Itália, também por estupro, foi julgado pelo STJ e sua prisão homologada, mesmo sem acordo com a Itália para extradição. A justiça brasileira não precificou o estupro e deu, neste caso, um show jurídico e social ao entender que crime, mesmo em outro país deve atender regra basilar do direito humano e sua dignidade. Robinho irá recorrer e provavelmente não chegará a ser preso, até pela prescrição. Neste caso, serão alguns milhões com a equipe de bons advogados que constituiu.



Não podemos dizer que houve impunidade, já que tanto Daniel Alves quanto Robinho foram condenados, um na Espanha e outro na Itália, agora pelo Brasil.



As perguntas que devem ser feitas são?



Quantos casos de estupro são cometidos por jogadores famosos?



Quantos jogadores foram a julgamento e condenados?



Temos muito o que trabalhar nas punições de pessoas que se consideram intocáveis e com dinheiro suficiente para se livrarem de acusações e penas cabíveis.



No mês da mulher, são notícias como as discorridas que alertam sobre a necessidade de ser mais enfático e incisivo na busca pela justiça e conduta adequada com as mulheres em qualquer circunstância.



Homem que violenta a mulher deve ser devidamente punido, seja jogador de várzea ou da seleção brasileira que, aliás, deve ter imagem exemplar.



Os números de feminicídio vem aumentando e a violência contra a mulher é uma constante, a cada dois minutos uma mulher sofre algum tipo de violência.



Os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, devem trabalhar juntos para coibir e aplicar leis mais severas para impelir que haja tal violência. Não é não!



Daniel e Robinho, famosos, pagam por sua liberdade, poderão participar de mais baladas. Espera-se que deixem os estupros fora do “cardápio”.