Publicado 15/01/2024 00:00 | Atualizado 16/01/2024 09:11

Ah, o Dia da Mentira! Uma data tão cheia de brincadeiras e truques que nos fazem gargalhar e, às vezes, coçar a cabeça confusos. No Brasil, comemoramos a data em 1º de abril, mas se tem uma época em que a mentira reina ainda mais, é na virada de ano! Sim, minha gente, preparem-se para as promessas que nascem sabendo que nunca vão sair do papel.

Mas antes de mergulharmos de cabeça na diversão, vamos dar uma espiadinha na história do Dia da Mentira. Dizem as lendas que essa tradição começou na França, no século XVI, quando o ano novo era comemorado no dia 25 de março, durante uma festividade conhecida como "Festa da Anunciação". Só que, de repente, o rei Carlos IX resolveu mudar a data para 1º de janeiro, acompanhando a decisão de outros países europeus. Só que... nem todo mundo recebeu a notícia no mesmo dia. Resultado: teve gente que continuou comemorando a virada do ano na antiga data, e adivinhem só: esses espertinhos foram chamados de "bobos de abril" e começaram a ser alvo de brincadeiras e piadas. Pronto, estava lançado o Dia da Mentira!

Agora vamos falar sério... ou nem tanto! Virada de ano, minha gente! Que momento mágico! Deixamos o velho para trás e abraçamos o novo com uma avalanche de promessas, daquelas que a gente sabe, no fundo do coração, que vão se desmanchar como um picolé no sol. "Esse ano eu vou fazer dieta!", "Vou frequentar a academia todos os dias!", "Vou aprender uma nova língua!" E a clássica: "Vou viajar para destinos exóticos e viver novas aventuras!"

É como se, na virada do ano, todos entrassem para a Liga Mundial dos Contadores de Histórias Fantásticas! E sabe o que é mais engraçado? A gente gosta disso! No fundo, a gente gosta de mentir para nós mesmos, de alimentar o espírito e a alma com a ilusão de que tudo pode mudar num piscar de olhos. No Dia da Mentira oficial, a gente ri das pegadinhas dos outros, mas na virada do ano, a pegadinha é com a gente mesmo, e a gente aplaude de pé! É bonito de ver, meu povo!

Não vamos nos iludir, esse é o verdadeiro Dia da Mentira! E sabe por que é tão especial? Porque é a mentira mais sincera que a gente conta para nós mesmos. Nesses momentos de promessas impossíveis, a gente se permite sonhar e acreditar que, de repente, quem sabe, a dieta vai dar certo, a academia vai ser um novo lar, a língua estrangeira vai fluir em nossas bocas e as aventuras exóticas vão nos levar para lugares incríveis. É verdade? Bom, talvez não. Mas e daí? A gente merece esse momento de fantasia, mesmo que dure só até o carnaval!

Então, meus amigos, celebremos o verdadeiro Dia da Mentira: 31 de dezembro! Levantemos nossos copos cheios de esperanças ilusórias e brindemos aos nossos contos de fadas pessoais, às mentiras que nos fazem sorrir e ao novo ano que chega com toda a sua magia enganadora. E quem sabe, no meio de tanta mentira, a gente acabe descobrindo que algumas promessas malucas até se realizam, não é mesmo? Afinal, o futuro é uma caixinha de surpresas, e a gente adora uma boa surpresa, mesmo que ela venha disfarçada de mentirinha.

E assim, seguimos em frente, com um sorrisinho nos lábios e uma pitadinha de ilusão no coração. Afinal, se tem uma coisa que nunca vai sair de moda, essa coisa é acreditar nas nossas próprias lorotas. Então, bora lá, fazer mais um brinde à nossa capacidade infinita de contar histórias fictícias para nós mesmos! Feliz Dia da Mentira, ops, quer dizer, Feliz 31 de dezembro, galera! Que a magia das mentirinhas de ano novo nos acompanhe e traga muita alegria, mesmo que seja de mentirinha!