Pedro Duarte afirma que, com a recente revisão do Plano Diretor, o foco agora é garantir que suas diretrizes saiam do papel

Publicado 25/02/2025 00:00

A cidade do Rio de Janeiro vive um momento crucial para o seu desenvolvimento urbano. Os desafios são muitos, mas as oportunidades de transformação também. A Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal tem um papel fundamental nesse processo, acompanhando de perto projetos e políticas que impactam diretamente o cotidiano dos cariocas.

O trabalho da comissão, da qual fui eleito presidente recentemente, envolve a análise de planos setoriais, a fiscalização de obras e serviços públicos, o acompanhamento de concessões e a destinação de imóveis da Prefeitura do Rio. São questões técnicas que influenciam diretamente na qualidade do transporte, da moradia e da ocupação dos espaços urbanos no seu bairro.

Com a recente revisão do Plano Diretor, nosso foco agora é garantir que suas diretrizes saiam do papel. Entre as prioridades da comissão, destaco a revitalização do Centro da cidade. O programa Reviver Centro já trouxe avanços, mas há muito a ser feito. Projetos como a Nova Leopoldina e a reconfiguração do entorno do Sambódromo, com a demolição do Viaduto 31 de Março, podem transformar essa região, tornando-a mais acessível e integrada. Além disso, a regularização fundiária segue como um tema urgente para dar

segurança jurídica e infraestrutura adequada a milhares de cariocas.

A mobilidade urbana é outro ponto central. A precariedade dos transportes públicos e a falta de integração entre os diferentes modais prejudicam a rotina de milhões de pessoas. A expansão do Metrô, a melhoria do BRT e do VLT exigem fiscalização rigorosa e planejamento eficiente para garantir um serviço digno para a população. Também é preciso considerar investimentos em infraestrutura cicloviária e calçadas acessíveis, assegurando alternativas de locomoção eficientes e sustentáveis.

Além disso, é fundamental discutir a ocupação dos espaços públicos e sua relação com a vida urbana. A cidade precisa de políticas que incentivem o uso consciente desses espaços, promovendo maior acessibilidade e inclusão. Praças, parques e calçadões bem planejados têm impacto direto na qualidade de vida da população e podem contribuir para a segurança pública, tornando áreas antes degradadas em espaços de convivência e lazer.

Também precisamos avançar em soluções para o déficit habitacional. A ocupação de imóveis ociosos, a melhoria da infraestrutura nas comunidades e iniciativas que tornem o mercado imobiliário mais acessível são caminhos que precisam ser debatidos e implementados. Programas de habitação social bem estruturados, aliados a incentivos fiscais para reformas e construções, podem aliviar a crise de moradia e oferecer melhores condições de vida para a população mais vulnerável.

Diante desse cenário, o compromisso da Comissão de Assuntos Urbanos é trabalhar para que cada decisão seja pautada pela transparência, pelo diálogo com a sociedade e pelo impacto real na vida das pessoas. Planejamento e ação precisam andar juntos para que o Rio avance com estrutura e qualidade de vida para todos. Ao unir inovação, fiscalização eficiente e participação ativa da população, podemos garantir

que as mudanças sejam duradouras e que nossa cidade se desenvolva de forma justa e sustentável.