Valmir Lessa se encontrou com Comte Bittencourt no Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio - Foto Divulgação

Publicado 26/11/2024 15:29 | Atualizado 26/11/2024 15:29

Conceição de Macabu – Acelerar a arrancada do desenvolvimento de Conceição de Macabu (RJ), a partir das ações que já desenvolve, é a proposta do prefeito Valmir Lessa para a próxima administração. Para tanto, Ele passa três dias em Brasília, na busca de recursos, principalmente por meio de emendas parlamentares.

Lessa viajou na manhã desta terça-feira (26), acompanhado dos secretários Marlon Abreu (Governo) e Aline Fidalgo (Turismo), para cumprir uma intensa agenda. Antes de seguir para a capital federal, o prefeito se reuniu com o presidente Nacional do Cidadania, Comte Bittencourt.

O encontro aconteceu no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, de onde ambos seguiram para Brasília. Lessa e Bittencourt discutiram demandas e projetos voltados ao desenvolvimento de Conceição de Macabu que serão desdobrados nas audiências programadas.

O prefeito e secretários permanecem na capital até quinta-feira (28). A programação inclui visitas a diferentes ministérios e encontros com deputados da bancada do estado do Rio. Prefeito resume que “o objetivo principal da viagem é captar recursos federais para impulsionar investimentos no município”.

Embora sem detalhar projetos prioritários, Lessa adianta que a área de saúde é um dos focos, visando melhorar a qualidade no atendimento à população. Reurbanização, agricultura, turismo e infraestrutura também estão entre os projetos a serem apresentados, todos para serem desenvolvidos a partir de janeiro do próximo ano.