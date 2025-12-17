Na Casa de Papai Noel, montada ao lado da árvore de Natal, o "bom velhinho" interage com quem o visita - Foto Divulgação

Publicado 17/12/2025 12:51

Conceição de Macabu – As críticas ao governo de Conceição de Macabu (RJ), principalmente em relação à saúde pública, continuam; mas o espírito natalino já impera, com mais intensidade, desde o dia seis de dezembro, quando aconteceu o Cortejo Brincante de Natal , que percorreu a Avenida Victor Sence, dentro da programação da Festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição.

A iniciativa foi da prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc); também estão juntos na aproximação simbólica de Papai Noel com a população, iniciada sexta-feira (12), na casa do ‘bom velhinho”, montada ao lado da árvore de Natal no centro da cidade, reunindo famílias e crianças em um ambiente de celebração.

O Cortejo Brincante reuniu crianças e adultos, que interagiram com os artistas integrantes do projeto durante o trajeto; o Sindicato do Comércio (Sincomércio) local também faz parte da parceria. Segundo a secretária de Turismo, Aline Fidalgo, a programação do dia seis e a do final da semana proporcionaram momentos marcados por atividades lúdicas e de convivência.

“O espaço decorado e iluminado atraiu moradores de diferentes idades, que puderam vivenciar o clima natalino e registrar o momento em fotografias ao lado do Papai Noel e suas ajudantes”. A secretária realça que a iniciativa contribui para fortalecer o espírito de Natal na cidade, criando um ambiente de celebração coletiva e integração entre os participantes.

“As crianças, em especial, aproveitaram cada instante da visita, com muita alegria, interação e diversão ao longo de toda a atividade”, comenta Aline enfatizando que “a iniciativa fez parte do calendário natalino do município e colabora para a movimentação da área central, estimulando a presença de moradores e visitantes no comércio local durante o período festivo”.

QUESTÃO DA SAÚDE - A programação natalina tem atraído visitantes e levado várias pessoas ao centro da cidade. No entanto, não alivia o governo municipal das críticas e denúncias. Uma delas é focada no Hospital Municipal Ana Moreira, repercutida na Câmara Municipal pelos vereadores Filipe Félix e Pedro Henrique. Eles afirmam que os problemas são muitos, inclusive falta de medicamentos e material básico, e que3 setor está em crise.

A Secretaria de Saúde admite a possibilidade da falta de algum medicamento; mas, esclarece que o abastecimento do hospital encontra-se regular, especialmente no que se refere aos injetáveis e aos insumos essenciais: “Não há desassistência aos pacientes; os processos de aquisição e reposição seguem em andamento, dentro dos trâmites legais obrigatórios da administração pública”.

Por meio de nota, a secretaria destaca que recursos públicos possuem destinação específica: “Verbas da saúde são exclusivamente aplicadas na compra de medicamentos, insumos e na manutenção dos serviços assistenciais, não sendo legalmente possível utilizar recursos de outras áreas, como turismo ou cultura, para essa finalidade. Da mesma forma, ações e estruturas natalinas instaladas no município não utilizam recursos da saúde”.

Quanto à afirmação de crise na saúde, não é admitida: “A secretaria esclarece que crise se caracteriza pela interrupção ou colapso dos serviços, o que não ocorre em Conceição de Macabu. Eventuais riscos são monitorados de forma permanente e, sempre que necessário, providências administrativas são adotadas de maneira antecipada para garantir a continuidade do atendimento à população”.