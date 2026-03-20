Mostra reúne obras inéditas e mistura pintura, artesanato experimental, videoarte e técnicas sustentáveis - Foto Divulgação

Mostra reúne obras inéditas e mistura pintura, artesanato experimental, videoarte e técnicas sustentáveis Foto Divulgação

Publicado 20/03/2026 18:46 | Atualizado 20/03/2026 18:46

Conceição de Macabu - Um mergulho artístico que conecta memória, identidade e novas formas de enxergar o mundo resume “Carnaval em Cores”, apresentado pela primeira vez pelo artista Marcos Formiganti, em Conceição de Macabu, cidade com a qual está identificado desde criança.

Trata-se de um conjunto de obras produzidas entre 2020 e os dias atuais, incluindo trabalhos inéditos, em exposição na Casa de Cultura de Macabu até domingo (22), que o artista considera um convite à reflexão e à sensibilidade que vai além do visual. Ele avalia a mostra como a marca de um retorno simbólico às origens.

Natural do município, com formação em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Formiganti já participou de exposições em espaços importantes da capital fluminense e agora contempla o interior com o repertório, aproximando a produção contemporânea da realidade local.

“A exposição mistura pintura, artesanato experimental, videoarte e técnicas sustentáveis, como reutilização de materiais e cultivo orgânico”, explica realçando que elementos como alumínio e bambu ganham novos significados, transformados em peças que questionam o descarte e estimulam novas possibilidades de uso.

“O público encontra um ambiente dinâmico, que conecta arte e cotidiano; as obras dialogam com temas como meio ambiente, sociedade e experiências pessoais, criando uma ponte entre o individual e o coletivo”, assinala o artista ressaltando que a relação entre imagem, som, corpo e espaço aparece como fio condutor da narrativa artística.

“A mostra convida o visitante a olhar com mais atenção para o que está ao redor e perceber que a arte pode surgir de diferentes materiais, ideias e vivências”, resume ratificando que em ‘Carnaval das Cores’ arte, memória e transformação ganham vida: “A mostra reúne obras inéditas e mistura técnicas que vão da pintura à reciclagem”.