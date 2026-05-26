Vereadores visitaram o cemitério e constataram restos de caixões empilhados junto a outros entulhos - Foto Divulgação

Vereadores visitaram o cemitério e constataram restos de caixões empilhados junto a outros entulhos Foto Divulgação

Publicado 26/05/2026 18:45 | Atualizado 26/05/2026 18:52

Conceição de Macabu - Caixões empilhados descarte inadequado de materiais com resíduos mortais em meio à vegetação e falta de equipamentos de proteção para os funcionários, configurando um ambiente insalubre. Este é o resumo da situação em que se encontra o cemitério municipal de Conceição de Macabu, no noroeste do estado do Rio de Janeiro.

Os problemas são relatados por moradores das proximidades, pessoas que frequentam o chamado “campo santo” e vereadores, que consideram “descaso do poder público”, em pronunciamentos na Câmara já levaram o caso ao Ministério Público. Alguns estiveram no local, registram o quadro em vídeos e cobram providências urgentes do governo municipal.

O parlamentar Samuel Terêncio da Silva, conhecido popularmente como Samuel da Música (Solidariedade) diz que se retrata um desleixo estrutural: “A situação visual e operacional do local reflete diretamente o descaso do Executivo municipal comandado pelo prefeito Valmir Lessa”, diz.

Já Pedro Henrique (PDT) comenta que a situação do cemitério é “um cenário de horror". Ele ratifica que, após os procedimentos de exumação, os restos mortais das pessoas sepultadas são colocados em sacos plásticos e empilhados dentro de um cômodo muito pequeno: “Funcionários manipulam objetos e materiais com resíduos mortais sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)”.

O vereador relata, ainda, que na visita ao local, constatou que “materiais contaminados estavam sendo jogados de qualquer jeito no meio da vegetação, gerando risco de contaminação do lençol freático e infecções em visitantes e trabalhadores”. Henrique afirma que já formalizou uma denúncia no Ministério Público. Embora as imagens reforcem as denúncias, a prefeitura retruca.

NOTA DO GOVERNO - Por meio de nota, a Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública (responsável pela administração do cemitério),alega que “os procedimentos seguem normas técnicas, que são disponibilizadas gavetas públicas e que a limpeza periódica do espaço é realizada. Os procedimentos realizados seguem normas técnicas e legais, garantindo organização e dignidade”.

A secretaria assinala que o município disponibiliza cerca de 40 gavetas públicas para sepultamentos de pessoas que não possuem jazigo próprio, assegurando acolhimento às famílias em momentos delicados. Explica, também, que após o prazo legal de três anos, ocorre a retirada dos restos mortais para a reutilização dos espaços, processo previsto na legislação.

“As famílias são notificadas previamente para decidir sobre o destino dos restos mortais”, acentua a nota concluindo que “a secretaria adotará melhorias no acondicionamento, além de realizar um processo licitatório para a destinação adequada desses materiais.