Durante operação nessa terça-feira, os policiais encontraram farto material do tráfico em uma casa abandonada - Foto 32º BPM/Divulgação

Durante operação nessa terça-feira, os policiais encontraram farto material do tráfico em uma casa abandonada Foto 32º BPM/Divulgação

Publicado 12/08/2026 15:38 | Atualizado 12/08/2026 15:38

Conceição de Macabu – A expansão de pontos de tráfico de drogas por facções criminosas está desafiando autoridades policiais em Conceição de Macabu (RJ), principalmente nos bairros Rhodia e Piteira. Mas, no geral, os agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) têm levado a melhor nos confrontos pontuais.

A estratégia de combate ao crime organizado faz com que, em termos de volume, as estatísticas do 32º BPM no Instagram apontem que Conceição de Macabu responde por cerca de apenas 3% das ocorrências de tráfico da região do batalhão. A ação mais recente aconteceu nessa terça-feira (11), desfazendo estrutura montada pelo tráfico.

De acordo com o registro, equipes da 2ª e 5ª Companhias do 32º BPM, com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), durante uma operação integrada, localizaram uma casa abandonada em área de mata, na qual encontraram grande quantidade de materiais utilizados para a preparação e embalagem de entorpecentes.

Foram apreendidos 15.000 pinos plásticos vazios; 1,5 kg de pó branco, ainda não identificado; 22 rádios e bases para comunicação; 9 balanças; 1 liquidificador industrial e uma base; 72 recipientes de vidro; duas latas de cola acrílica; dois rolos de sacos plásticos; dois grampeadores; 25 unidades de fita adesiva colorida; e 29 folhas contendo instruções atribuídas à facção TCP.

FARTO MATERIAL - Todo o material foi encaminhado à 122ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido para as providências cabíveis. Embora não publique relatórios nominais específicos focados em mapear crime organizado por facções, o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro consolida estatísticas criminais baseadas em registros de ocorrência da 122ª Delegacia de Polícia e do 32º BPM.

Na seção de dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) - na aba "Estatísticas", no menu superior "séries históricas" -, aparecem números de ocorrências, prisões e apreensões em Conceição de Macabu, constando que em uma investida recente, na localidade da Rhodia, a PM prendeu seis homens e apreendeu armamentos pesados.

A operação aconteceu dia 29 de julho, desarticulando um esconderijo do crime organizado e apreendeu um verdadeiro arsenal de guerra: uma submetralhadora 9mm; uma pistola; revólver calibre .38; simulacro de fuzil; duas granadas explosivas; mais de 100 munições e carregadores alongados; e frascos de loló.