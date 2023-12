Flagrado perseguindo armado um homem, Guga de Paula pede afastamento de 30 dias por motivos médicos - DIvulgação

Publicado 30/12/2023 10:38 | Atualizado 30/12/2023 10:39

A Câmara Municipal de Cantagalo votou nesta sexta-feira (29) o requerimento com o pedido de afastamento e o início das investigações para a cassação do mandato do prefeito Joaquim Augusto Carvalho de Paula, conhecido como Guga de Paula (PP). Pela urgência do tema, a sessão extraordinária foi realizada mesmo em um período de recesso.



O pedido de abertura do processo de apuração dos fatos foi aceito por unanimidade pelos nove vereadores presentes. Guga de Paula foi flagrado no último fim de semana com uma arma, perseguindo um homem dentro de um bar.



"É muito triste o que vem acontecendo na nossa cidade. Não é a primeira vez. As pessoas de bem não querem ver isso, a cidade aparecendo nas redes mais importantes do país falando sobre o assunto. Nós estamos virando motivo de chacota", afirmou o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ciro Fernandes Pinto, durante a abertura da sessão.



Sorteada, a comissão que vai investigar o Prefeito é composta pelo vereador Sérgio Campanate (presidente), Tadeu Leite (relator) e José Augusto Filho (membro).

PREFEITO PEDE LICENÇA MÉDICA E VICE-PREFEITA ASSUME POR 30 DIAS



Na sessão, foi aprovado por unanimidade também o pedido de licença médica, pelo período de 30 dias, feito pelo próprio prefeito Guga de Paula. Segundo o documento solicitando o afastamento, datado de quinta-feira (28), o prefeito estaria com "transtorno misto de ansiedade e depressão".



Até o dia 27 de janeiro, quem assume o governo de Cantagalo é a vice-prefeita, Emanuela Teixeira da Silva.