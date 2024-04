Doação pode ser feita até o dia 31 de maio deste ano, junto ao Imposto de Renda, e não há custos - Imagem de katemangostar no Freepik

Publicado 05/04/2024 08:02

A Prefeitura de Cordeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, lançou a campanha “Leão Social”. A ação busca mobilizar as empresas e pessoas físicas a doarem parte de seu Imposto de Renda (IR) para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI).

A doação pode ser feita até o dia 31 de maio deste ano, junto ao Imposto de Renda, e não há custos. Se a declaração resultar em imposto a pagar, o valor destinado às entidades será descontado do saldo devedor. Se houver valores a receber, ele será somado ao montante da restituição.

Pessoas físicas podem doar no ato da declaração do exercício de 2023, diretamente através do Programa da Receita Federal, na Declaração de Ajuste Anual do IR, mas é preciso que utilize o modelo completo e entregue a declaração dentro do limite estipulado. Neste caso, o próprio sistema já calcula o valor que poderá ser destinado.

Já a pessoa jurídica pode destinar até o último dia útil do ano (calendário fiscal).

CNPJ para doação: 47.958.094/0001-70

O conselho municipal dos Direitos do Idoso realiza a gestão do FMDI, as verbas são reservadas para as organizações da sociedade civil, registradas nos conselhos, e projetos que atendam idosos no município.