Iniciativa será realizada pelo programa SOS Crianças Desaparecidas em ônibus, terminais e na Rodoviária do Rio FIA

Publicado 21/02/2025 16:06

Durante o período de Carnaval, a atenção com crianças e adolescentes deve ser redobrada. Para reforçar a prevenção e a informação sobre o desaparecimento de crianças. O Governo do Estado, por meio da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), lança uma campanha em parceria com o Rio Ônibus e a OnBus. A iniciativa será realizada pelo programa SOS Crianças Desaparecidas, a partir desta sexta-feira (21/02) até o dia 5 de março em ônibus, terminais e na Rodoviária do Rio.

"Essa ação reforça o compromisso da FIA-RJ em ampliar as iniciativas de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes, especialmente em períodos de grande movimentação, como o Carnaval. A parceria com o RioÔnibus e a OnBus é fundamental para alcançar um maior número de pessoas, conscientizando a sociedade sobre os riscos e as medidas de prevenção, além de oferecer apoio essencial às famílias em um momento desafiador", afirmou Luiz Henrique Oliveira, gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas.



A campanha consistirá na exibição de vídeo informativo nos ônibus e terminais, com orientações para prevenir casos de desaparecimento e procedimentos a serem adotados em situações emergenciais. A iniciativa busca também reforçar a necessidade de agir rapidamente caso ocorra uma situação desse tipo e deve impactar mais de 58 milhões de usuários do transporte público do Rio, que circulam mensalmente nos terminais Alvorada, Campo Grande e Paulo Portela.



"Estar em parceria com a FIA em uma ação tão nobre quanto essa é sempre uma honra para o Rio Ônibus. Dessa forma, conseguimos reforçar a responsabilidade do setor de transportes por ônibus em usar sua vasta capilaridade para conscientizar a população carioca e, é claro, apoiar na proteção de nossas crianças e adolescentes", acrescentou João Gouveia, presidente do Sindicato.



Ações na Rodoviária do Rio



A Rodoviária do Rio, também envolvida na iniciativa, exibirá o vídeo em seus numerosos monitores espalhados pelo terminal, apresentando dicas para evitar o desaparecimento de crianças durante o Carnaval 2025. Como o principal terminal rodoviário da cidade, o local desempenha um papel crucial na disseminação da campanha, dado seu alto fluxo de passageiros e visitantes.



No dia 27 de fevereiro, uma equipe da FIA-RJ, composta por assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, orientará os responsáveis que vão circular pelo local sobre medidas de prevenção, como a identificação correta das crianças, e o acompanhamento atento em locais com grande concentração de pessoas. A ação ocorrerá das 9h às 15h.



"A nossa participação histórica na campanha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes, promovida pela FIA é uma clara demonstração do nosso compromisso social. Durante o período do Carnaval, quando mais de meio milhão de passageiros passarão pelo terminal, teremos mais uma oportunidade de apoiar essa causa. Além disso, nossas mídias espalhadas estrategicamente pelo terminal estão exibindo mensagens de conscientização, levando informações essenciais para os responsáveis sobre prevenção e o que fazer em caso de desaparecimento de crianças em locais de grande circulação, como blocos, festas de Carnaval e praias", afirma Roberta Faria, diretora geral da Rodoviária do Rio.