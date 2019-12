Rio - Patrícia Poeta está de visual novo. A apresentadora do "É de Casa" mostrou no Instagram que está com os cabelos mais claros.

"Novo look verão 2020. Cor? Manteiga. Mandei uma mensagem pra uma amiga minha com essa foto, agora há pouco, escrevendo: 'manteiga'. E ela: 'manteiga? Tem certeza que essa mensagem era pra mim, mesmo? Achei que você estivesse precisando de manteiga em casa'. Ai, ai... viva a comunicação! E viva o cabelo novo também! Beijos! E boa noite pra todos!", escreveu.