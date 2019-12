Aventuras Maternas: ceias para reunir a família dentro e fora de casa

Na próxima semana começam as festas de fim de ano. E para quem vai comemorar em casa e não quer ter o trabalho de fazer a ceia, ou para os que preferem um festa para confraternizar em bares e restaurantes, separamos algumas opções que atendem toda a família. E o melhor: alguns, inclusive, com pratos especiais para a garotada.







Para pedir em casa:







- A Viggiano, especializada em festas delivery, acaba de lançar o menu de natal 2020. Com a chef Simone Viggiano a frente do buffet, as encomendas deste ano poderão ser feitas de duas formas: uma ceia pronta e completa ou pedidos de pratos individuais. Entre os pratos a serem escolhidos, há assados como peru, chester, lombo, pernil e tender; guarnições como arroz Natalino, arroz com lentilha, arroz à Grega, arroz com camarão, farofa Natalina, farofa com cebola, salpicão, maionese, salada de bacalhau com fradinho, legumes salteados com ervas finas, torta de bacalhau e quiches variadas; e sobremesas como pudim de leite condensado, torta de limão, torta de maracujá, rocambole de nozes/ doce de leite/ goiabada e rabanadas. Há, ainda, opções para quem quer fugir do habitual, como salgadinhos diversos, mini quiches de sabores variados e pastinhas com torradas. As ceias variam entre R$480 até R$780, e servem entre 5 e 15 pessoas. As encomendas podem ser feitas até o dia 22 de dezembro e há entregas para Niterói, São Gonçalo e Marica. Pedidos pelo (21) 98687-7302.







- O Talho Capixaba, no Leblon, e o Talho Café, na Gávea, prepararam um menu especial para as festas de final de ano, confraternização e Ano Novo. Para começar, Especiais de Natal como a porção de Bolinho de Bacalhau (R$ 4,30), fios de ovos (R$ 125 kg), bôla de bacalhau (R$ 148 unidade), rabanadas (R$ 5,50 cada – min 10 und), bacalhau espiritual (R$ 152 a travessa) Este ano entra em cena também o Bife Wellington (R$ 300 unidade). Na parte de assados, pernis como de cordeiro (R$ 320 – 4 pax) ou suíno (R$ 380 – 5 a 6 pax / R$ 640 10 a 12 pax); Chester (R$ 230 – 4 pax) e peru (R$ 445 – 6 a 8 pax / R$ 855 12 a 14 pax). Tem ainda fatiados – peito de peru (R$ 178 o kg) e tender (R$ 130 o kg); guarnições como farofa Natalina (R$ 37 – 500g), arroz com amêndoas (R$ 43 – 500g) e arroz com lentilhas ( R$ 45 – 500g); e saladas: de batata R$ 62 o kg). Bacalhau com grão de bico (R$ 136 o kg), bacalhau com batata (R$ 124 o kg) ou salpicão de frango defumado (R$ 96,95 o kg). Para a ceia ficar ainda mais saborosa, comidinhas como a Torta de Bacalhau (R$ 119 pequena/ R$ 210 grande); e as quiche de bacalhau (R$ 105), quiche integral de ratatouille com queijo de cabra (R$ 105), strudel (frango com catupiry R$ 68 / camarão com catupiry R$ 79), entre outras delicias. Para quem gosta de Tábuas, opções não faltam no Talho, como a de queijos (R$ 345), Salmão (R$ 341), Patê com foie gras e amora (R$ 209). A mista leva queijos e frios (R$ 297). Adoçando a ceia, os Bûche crocante e de maracujá (R$ 125); Torta de nozes (R$ 121); Torta Tiramissu (R$ 121); Torta sablé de frutas vermelhas (R$ 125); Torta red velvet (R$ 121); Torta Charlotte (R$ 125). Tem ainda tortas de Brigadeiro (R$ 109), Amor Perfeito (R$ 109), Natalina uma mousse de frutas vermelhas com pão de ló de chocolate e geleia de frutas vermelhas. (R$ 140) e o Strudel de Maça (R$ 60 unidade). Entre as preferências para os pequenos estão os bolinhos de bacalhau, as rabanadas e a torta Natalina, com mousse de frutas vermelhas com pão de ló de chocolate e geleia de frutas vermelhas. Na Gávea, serão aceitas encomendas pelo telefone (2422.1270 e 2249.1652); e no Leblon, as encomendas serão feitas apenas na loja (2512.8760). Entregas na Zona Sul, São Conrado, Barra da Tijuca, Zona Norte, mediante cobrança de taxa sob consulta.







- Para os que não abrem mão das rabanadas, mas não sabem fazer em casa, a Le Depanneur do Plaza Shopping tem duas opções: a tradicional, coberta de açúcar e canela, que sai por R$69,00/Kg e a de Nutella, que sai por R$79,00/ kg. A casa não aceita encomendas, mas garante que a iguaria fará parte do cardápio fixo até o final do ano. A Le Dépanneur fica na Rua XV de Novembro, 08, no Centro. Mais informações pelo telefone (21) 3587.3275.







- A proximidade do Natal e do Ano Novo já está lotando mercados e estabelecimentos comerciais por quem busca por produtos específicos para as ceias de fim de ano. Mas pensando na praticidade, o Empório da Ovelha, em Icaraí, está com um cardápio especial com várias delícias gastronômicas para quem não quer se preocupar em cozinhar no final de ano. As opções vão desde o arroz e a farofa até pratos mais elaborados como a Paleta de Cordeiro. As delícias começam com a Paleta de Cordeiro assada que custa R$ 99 o quilo, Pernil Fatiado por R$ 14,90 (100g), Arroz de Cordeiro por R$ 94,90 (100g), Arroz Branco vendido por R$ 2 (100g) além da Farofa Empório (farinha de mandioca fina, palha de costela, ovos e salsa) por R$ 3,20 (100g) e a Salada Grega por R$ 5,90 (100g). A Empório da Ovelha, em Icaraí, é uma loja de produtos naturais de ovelha e cordeiro especializada em alimentos balanceados e a ideia é proporcionar uma ótima opção em gastronomia e bem-estar. Todos os produtos são fabricados na Fazenda Cabanha Vida da própria marca, no Sul do estado de Minas Gerais, na região da Serra da Mantiqueira. A loja fica na Rua Álvares de Azevedo, 108 Loja 102 em Icaraí. O horário de funcionamento é: segunda e terça das 11h às 22h; quarta a sábado das 10h às 23h e domingo das 10h às 18h. Mais informações pelo telefone (21) 3619-0449.







- A Farinha Pura criou um menu especial para as ceias de fim de ano, com opções para todos os gostos para encomendar. Tem opções de assados, como peito de peru recheado com farofa (R$ 98,90 kg); carne assada (R$ 119,90 kg); Pernil de Cordeiro (R$ 194,00) kg; Tender bolinha com molho de abacaxi (R$ 89,90 kg); Lombo Canadense (R$ 188,40), entre outros. Tem também Bacalhau a Gomes de Sá – azeite, alho, cebola acompanhados de azeitonas pretas, salsa e ovos cozidos (R$ 166,80 kg). Para acompanhar, arrozes – Festivo (R$ 55,50 kg), Fantasia (R$ 45,90), arroz com Lentilha (R4 45,90 kg) e Arroz a Grega (R$ 34,80); Farofas – Farofa do Chef (R$ 58,60 kg), Natalina ( R$ 58,60), Carioca (R$ 44,60) e Capixaba, feita com cebola roxa e páprica (R$ 44,60). As saladas são um capítulo a parte, com opções como salpicão de frango (R$ 59,90 kg), bacalhau com grão de bico (R$ 158,60 kg), bacalhau com feijão fradinho (R$ 158,60 kg), Tabule (R$ 77,80) kg, Salada de Lentilha (R$ 78,90 kg) e salada Waldorf (R$ 78,90 kg). Molhos agridoce de mostarda com frutas secas (R$ 33,90), molho madeira (R$ 17,90) e molho de abacaxi (R$ 23,80). Destaque também para o Cuscuz Marroquino (R$ 122,40 kg), batata assada (R$ 34,90), Aipim Chips (R$ 78,80 kg), batata palha caseira (R$ 82,80 kg) e as batatas chips, nas versões chips doce (R$ 68,80 kg), chips baroa (R$ 113,50) ou tradicional (R$ 91,80 kg). Para compartilhar, ainda tem opções como tábuas de queijos, frios e mini sanduiches; cestas de pães, pão a metro, empadões e quiches – Lorraine (R$ 68,90), presunto com champignon (R$ 68,90) e queijo com cebola são as opções (R$ 68,90). Para adoçar a ceia, são mais de 10 opções de sobremesas, entre Pavlova (R$ 49), Cheesecake de Cassis (R$ 85), pavê de abacaxi (R$ 49), pavê crocante (R$ 85), pudim de leite (R$ 44,80), Tortas – de nozes (R$ 85), morango com chocolate (R$ 85), mousse de chocolate (R$ 78), e outras. E para os pequenos, além do tradicional peru de Natal assado, há o salpicão de frango, o arroz com lentilha e a batatinha chips. As encomendas podem ser feitas pelo telefone 21 3239-8000 ou WhatsApp 21 99969-3843. Encomendas de Natal até às 18h do dia 22/12 e para o Ano Novo até às 18h do dia 29/12. O Farinha Pura fica na Rua Voluntários da Pátria, 446, loja 1, em Botafogo. Telefone (21) 3239-8000 e site http://www.farinhapura.com.br/







- Os fãs do bolinho de bacalhau mais famoso da Urca já podem comemorar. Neste fim de ano, o Bar Urca mantém a tradição e coloca o petisco (R$5 – unidade) disponível para retirada até o dia 23 de dezembro. Os clientes que quiserem ter a delícia na ceia levarão para casa o bolinho pronto para fritar. E a novidade deste ano é que o Bolinho da Terrinha que foi criado em comemoração aos 80 anos do bar entra para encomendas também. Recheado com queijo Serra da Estrela e linguiça portuguesa a unidade custa R$7. Os pedidos podem ser feitos por telefone (21- 2295-8744) e e-mail (contato@barurca.com.br) do Bar Urca, com 48h de antecedência. O Bar e restaurante Urca fica na Rua Candido Gaffrée, 205, na Urca.







- O Benvenuto, casa de cozinha calabresa comandada por Cristina e Bruna Aló, mãe e filha, oferece pela primeira vez ceias de fim de ano sob encomenda. Da culinária tradicional da casa para as ceias, elas só levam o tempero familiar e a cozinha afetiva. No menu para encomendas o cliente encontra arroz de amêndoas com nozes (R$ 80/Kg), peru ao molho de laranja com frutas e pêssego caramelizados (R$ 240), farofa da nona (com bacon, mix de linguiças italianas, passas e especiarias – R$ 80/Kg ), salada de folhas com presunto de parma, tomate seco e lascas de parmesão (R$ 50), lombo recheado com passas brancas e pretas e maçã ao molho e mostarda e mel (R$ 140/2kg) e tabuleiro de embiolato (R$ 90). Na parte de sobremesas o restaurante oferece as tradicionais rabanadas ao leite condensado, que podem ser recheadas com doce de leite (R$ 80/15 unid) e uma opção de torta de figos caramelizados com recheio de amêndoas (R$ 180 / Serve até 20 pessoas). A casa oferece ainda a ceia completa (não inclui a torta de figo) por R$ 640, que serve até 5 pessoas. Os pedidos para Natal podem ser feitos até o dia 22 de dezembro, e as de ano novo até o dia 29 de dezembro. O Benvenuto fica na Av. Ataulfo de Paiva, 1335, loja A, no Leblon. O telefone é 21) 3648-0007. As encomendas devem ser feitas até o dia 22 de dezembro ou 29 de dezembro, com retiradas nos dias 24 e 31 de dezembro de 12h às 17h.







- O restaurante Gula Gula mantém a tradição de oferecer ceia de Natal e Réveillon por encomenda, com receitas que combinam perfeitamente com o clima carioca. O cardápio traz opções de folhados, assados, acompanhamentos e sobremesas, que podem ser combinados de diferentes maneiras para formar uma ceia completa. Entre as 27 opções para encomendar, há itens como arroz de lentilha com cebola crocante (R$ 66), salada de couscous com frutas secas (R$ 37), salada de peru com milho (R$ 39), folhado de bacalhau (R$ 240). Nas opções de receitas doce, destaque para a torta pecan (R$ 195), o rocambole de nozes com baba de moça (R$ 155), a torta rústica de maçã (R$ 170) e o pudim de leite condensado (R$ 98). O Gula Gula Jardim Botânico fica na Av. Alexandre Ferreira 220, loja A, no Jardim Botânico; e o Gula Gula Barra Shopping na Avenida das Américas 4666, loja 106 P43.







- O Maria e o Boi, em Ipanema, oferece ceia de natal sob encomenda com receitas que fogem do tradicional natalino. O trio de chefs Cristiano Lanna, Erik Nako e Luiz “Pétit” Santos preparou o Maria e a Ceia com opções de entradinhas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas, que chegam aos clientes prontos para serem servidos, facilitando a vida dos que preferem não se arriscar na cozinha, ou dos que não tiveram tempo. Para as entradas, dentre as opções, a casa oferece steak tartare trufado (200g/R$ 75) e linguiça de costela com redução de balsâmico com farofinha crocante (400g/ R$ 64). Para os principais, são oferecidos pratos que servem entre 4 e 6 pessoas, como a paleta de cordeiro assada a unidade (R$ 230/Kg) e a costela assada por 10h (R$ 185/1Kg). Também entram nas opções de principais arroz de bacalhau com brócolis tostado (R$140 / 1kg) e o baião de bois, com arroz de rabadas e carne seca com feijão vermelho e queijo coalho (R$ 140/1Kg). Na ala dos acompanhamentos, que são vendidos por Kg (R$ 95) entram clássicos como o arroz de lentilhas com especiarias e farofa de damasco com amêndoas. Para encerrar a ceia, da melhor forma: as sobremesas! O Maria e a Ceia oferece clássicas rabanadas acompanhadas de bananas caramelizadas e calda de chocolate (R$ 90 /8 unid) e outras pedidas, como brownie com chantilly de banana e calda de chocolate (R$ 140/8 unid). As encomendas do Maria e o Boi são aceitas até o dia 23/12, e as retiradas devem ser feitas no dia 24 até às 14h. O Maria e o Boi fica na Rua Maria Quitéria, 111, em Ipanema. O telefone é (21) 3502-4634.







- O chef Pedro Siqueira preparou uma ceia unindo especialidades de duas das suas casas, os restaurantes Puro e Massa + Ella. O cardápio [PURO] + [massa] inclui opções para beliscar, cinco pratos principais - incluindo o gôndole recheado de pera e maçã, molho de gorgonzola e castanha brasileira -, cinco acompanhamentos e três sobremesas. A ceia completa serve de 10 a 15 pessoas e custa R$ 1800 (encomendas feitas até 30/11 saem por R$ 1700). Também é possível encomendar cada item separadamente. As encomendas para o Natal devem ser feitas até as 18h do dia 20 de dezembro, e as para o Revéillon, até o dia 27, por telefone (21-32845377) ou e-mail (ceia@purorestaurante.com.br).







- Os tradicionais pratos do Rancho Português Rio podem ser encomendados para as festas de fim de ano. São clássicos que não podem faltar à mesa nessa época do ano. Entre as entradas: bolinhos de bacalhau (R$48/ 8 unidades); pataniscas (R$98/ porção); salada portuguesa (R$35). E seguindo a tradição dessa época, o bacalhau pode ser encomendado em cinco versões. São eles à Gomes de Sá (R$249), à Lagareiro (R$262), à Narciso (R$262), com Natas (R$262) e da Rampinha (R$262). De acompanhamento o cliente pode encomendar batatas portuguesas (R$ 26); arroz de tomate (R$ 26); panache de legumes (R$ 27). Os arrozes mais elaborados também entram em cena nos sabores de polvo (R$177), tamboril (R$148) e pato (R$115). Para os fãs de frutos do mar, o Polvo à Lagareiro (R$229), Camarão Porto Santa Maria (R$ 269) e o misto de frutos do mar (R$289), são boas pedidas. Os tradicionais doces portugueses podem ser encomendados por unidade e completar uma noite perfeita. As opções são: natas do céu, pastel de nata, colchão de noiva, molotof, mousse de chocolate, baba de camelo, pudim abade, toucinho do céu, rocambole de laranja, entre outros clássicos da terrinha (R$24 cada um deles) e também a tradicional rabanada ao vinho do Porto (R$ 23). As encomendas podem ser feitas até o dia 23/12 para o Natal e dia 30/12 para o Réveillon. As retiradas devem ser feitas no restaurante nos próprios dias 24 e 31 de dezembro, até às 18h. O Rancho Português fica na Rua Maria Quitéria 136, Ipanema. O telefone é (21) 2287-0335/ (21) 2287-0335/ (21) 2267-0415/ (21) 2522-1159.







- A Torta & Cia oferece tortas salgadas e doces por encomenda para as festas de final de ano. Os pedidos, que podem ser feitos antecipadamente mediante a pagamento ou os clientes podem escolher direto nas vitrines das lojas, contemplam quiches, tortas e bolos. O lançamento fica por conta da quiche salgada de queijo de cabra com cebola caramelizada (140,00 inteira/ 15,00 a fatia). E seguindo a tradição dessa época, a quiche de bacalhau (R$180), feita com recheio de creme e legítimo lombo de bacalhau da Noruega, é outra boa pedida para a ceia. No quesito doces, a Torta e Cia também têm opções tradicionais como a Torta de Rabanada (R$128), e uma novidade que veio em comemoração aos 30 anos da marca: a Torta Mix (R$150), que o cliente pode personalizar com até 10 fatias dos mais de 50 sabores que a casa oferece, um charme na mesa que chega para resolver qualquer dúvida de qual sabor escolher. A Torta & Cia Barra da Tijuca fica na Av. das Américas, 2.000 lojas 43 e 44; e a Torta & Cia Leblon na Cobal do Leblon, na Rua Gilberto Cardoso, s/nº, lojas 15 e 16.







- Na Casa do Alemão a ceia pode ser solicitada até o dia 21/12, pelo telefone 2497-2629. Entre as opções para a ceia de Natal estão o Lombinho Defumado (R$ 80 – o quilo) e o Lagarto defumado (R$ 80 – o quilo). Além dessas opções, há também o Mil Folhas de creme ou doce de leite (R$ 100 – 10 fatias) e o Strudel de Maçã (R$ 60 – 6 fatias) – o doce segue à risca a tradição alemã e a massa é aberta à mão. Para garantir a massa crocante, a guloseima recebe o recheio na hora de servir. Na lista de tortas, destaque para - Torta alemã (R$ 80 - 8 fatias), Torta Floresta Negra (R$ 80 - 8 fatias), Torta Sacher (R$ 80 – 8 fatias), Torta de chocolate diet (R$ 84 – 8 fatias); Torta de baunilha com castanha e baba de moça (R$ 80 – 8 fatias) e Torta de Coco (R$ 80 – 8 fatias). As entregas serão feitas somente na loja, no dia 24/12, das 11h às 15h. A Casa do Alemão da Barra da Tijuca fica na Av. das Américas, 1699, Loja C e o telefone é (21) 2497-2629 / 2499-4657.







- Para garantir a sobremesa das ceias, a Confeitaria Kurt (@confeitariakurt) aceita encomendas até o dia 22/12 no Natal e no Réveillon até o dia 29/12. A tradicional confeitaria criou especialmente para a temporada de Natal tortas como Belga Trufada Natalina (R$ 190), torta mousse de chocolate belga levemente trufada com crocante de nozes, com uma linda decoração. Outras delícias também criadas para as festas de fim de ano são as tortas: Choco Caramel (R$ 165) - torta mousse de chocolate belga com base crocante e flor de sal, com cobertura de caramelo; NATAL (R$ 180) - torta de nozes com recheio de chantilly e cobertura de chocolate; Noel (R$ 180) - torta de nozes com baba de moça e geleia de damasco; Torta de Amêndoas com Limão Siciliano (R$ 170) e Buche de Noel (R$ 190,00) – rocambole de chocolate recheado com mousse de chocolate crocante. Os pedidos podem ser retirados na loja nos dias 23/12 (Natal) e no dia 30/12 (Réveillon) ou entregues por delivery (valor sob consulta). A Kurt fica na Rua General Urquiza, 117, loja B, no Leblon. Os telefones são (21) 2294-0599/ 2512-4943.







Para ceiar fora:







- No Alloro Al Miramar, localizado na Avenida Atlântica, de frente para a praia de Copacabana, o sofisticado restaurante italiano do Miramar Hotel by Windsor recebe os comensais com uma farta e saborosa ceia de Natal na noite do dia 24. São mais de 50 itens disponíveis, entre entradas, pratos frios, saldas, pratos quentes e sobremesas. Receitas clássicas para a data, como peru ao molho de laranja e ternder com abacaxi assado se juntam a especialidades italianas, como porchetta de leitão com batata rústica e cotechino com lentilhas (FOTO). Para começar, pratos mais leve com saladas, a exemplo da de castanhas portuguesas, abóbora, cogumelos e radicchio e pescados frescos, como lagostim e carpaccio de salmão. Uma colorida mesa de doces encerra a refeição. Servido a partir das 19h, o banquete custa R$ 490,00 (crianças de até 05 anos não pagam. De 06 a 10 anos paga 50% do valor). O Alloro Al Miramar fica na Avenida Atlântica, 3668, Copacabana (Miramar Hotel by Windsor). Informações e reservas pelo telefone (21) 2195-6200 ou e-mail aeb.miramar@windsorhoteis.com.br







- O Da Brambini, no coração da orla do Leme de frente para o mar, está com ambiente todo reformado e que traz um clima mais aconchegante e intimista. Clima perfeito para curtir a ceia no dia 24/12 com a família e amigos sem se preocupar. Na noite, o menu está operando normalmente. Entre os pratos, uma boa pedida é o filé de linguado com molho de uva, acompanhado de arroz de brócolis (R$81). As massas artesanais feitas na casa com diversos tipos de molho acompanham a história do Da Brambini sem perder a qualidade dos ingredientes e continuam sendo sucesso entre as mesas. São 15 sugestões no total de pratos tradicionais, como o Raviole recheado com mussarela de búfala com molho de tomate e gotas de pesto (R$61); e o Tortelone verde com recheio de abóbora (R$62). Da Brambini fica na Av. Atlântica, 514B, em Copacabana. O telefone é (21) 2275-4346.







- O Fairmont Copacabana, hotel recém-inaugurado no Posto 6, preparou um Natal memorável aberto a hóspedes e não-hóspedes. A noite do dia 24 de dezembro promete ser mágica no primeiro hotel da marca de luxo da Accor na América do Sul, com jantar especial do chef Jérôme Dardillac, música ao vivo com Duo de Cordas e a visita do Papai Noel. O protagonista da ceia não poderia ser outro: o peru gigante assado, servido com arroz e farofa natalina, com castanha portuguesa. Os convidados também terão à disposição estações de saladas, queijos, frios e pães, além de vitrine do pescador com opções como os mexilhões ½ casca com vinagrete mediterrânea, o polvo confitado com funcho e as ostras de Santa Catarina. Como prato principal, será possível escolher entre carré de cordeiro assado no Josper com mel de tomilho e alho negro, bacalhau fresco confitado com azeitonas pretas defumadas, bife de chorizo assado no Josper ao molho de foie gras ou ravioli de queijo de cabra com mel e nozes e creme de abóbora. O buffet de sobremesas da chef-pâtissière Letícia Cruz oferecerá dos clássicos natalinos a doces contemporâneos. Para os paladares mais tradicionais, haverá Bûche de Noël, rabanada de brioche ao leite de coco e chocotone com sorvete de baunilha Bourbon. Já quem prefere se surpreender com novos sabores poderá se deliciar com tiramisu de manga, crème brûlée de maracujá e eclair ao Café Jacu, enre outras delícias. A ceia custa R$ 600 por pessoa (serviço não incluído), com vinho tinto, branco, espumante nacional, gin tônica e caipirinha. Reservas pelo e-mail eventos@fairmont.com ou pelos telefones (21) 2525-1110 ou (21) 2525-1119.







- No Fasano al Mare, local perfeito para quem busca gastronomia de alta qualidade, serviço de excelência e ambiente charmoso, tem as portas abertas na noite de 24 de dezembro, com menu idealizado especialmente para a Ceia de Natal. Opção ideal para quem deseja uma noite de Natal perfeita, sem se preocupar com os preparativos, principalmente famílias pequenas, casais ou grupos de amigos. No comando da cozinha, o chef italiano Nicola Fedeli criou especialmente para a data um menu fechado com aperitivo, entrada, primeiro e segundo pratos, e sobremesa, com receitas inspiradas no clima da comemoração natalina (R$ 550 por pessoa). A ceia começa com vieiras com laranja, caviar de Veneza e palmito fresco. De entrada, será servido bacalhau com polenta “Taragna”, abóbora e queijo maturado de gruta. Na sequencia, entarão em cena o ravióli de açafrão com cotechino e fondue de queijo parmigiano reggiano, e o pato recheado com castanhas portuguesas, creme de batatas vermelhas, cogumelos porcini e trufa preta. De sobremesa, a sugestão é chocolate branco com biscoitos ricciarelli, mel e sorvete de canela. A ceia começa às 20h, e as reservas podem ser feitas pelo tel: 3202 4256 (crianças até 07 anos não pagam, e de 08 a 12 pagam metade do valor). O Fasano al Mare fica na Av. Vieira Souto 80, em Ipanema, no Hotel Fasano. Mais informações pelo telefone (21) 3202 4000.







- Para quem deseja reunir a famíia e celebrar o Natal com conforto, boa gastronomia e a bela vista da praia do Recreio, sem se preocupar com arrumar a casa e passar o dia na cozinha, ainda dá tempo para encontrar um local especial. O CDesign Hotel realiza sua ceia no dia 24 de dezembro, aberta para hóspedes e não hóspedes. Preparada pelo Bistrô Variettá Design, a ceia será servida a partir de 20 horas, e custa R$ 350 por pessoa. Crianças até 12 anos não pagam entrada. O jantar inclui, além dos pratos típicos da época, água, refrigerante, suco e cerveja. As crianças terão um momento especial com a chegada de Papai Noel para animar a noite feliz. A entrada inclui antipasti com pães artesanais, queijos (provolone, gorgonzola, colonial), salame, lombo defumado, peito de peru, geleia de pimenta e de hortelã, Mix de Frutas secas (damasco, nozes, castanha de cajú, uva passa, pistache), Terrine de búfala com uvas e romãs, salada de trigo integral sem pele com tartar e chips de abobrinha, Quiche de brie com lascas de damasco, cuscuz marroquino com legumes crudités, salada de folhas com figos grelhados em balsâmico, amêndoas e triângulos de brie, tarte tatin de tomates com legumes e cogumelos shitake salteados no azeite extra virgem, patê de foie com geleia, terrine de camarão, salada de arroz selvagem com haddock e maçã verde e salada natalina. Como pratos principais, o buffet apresenta Lombo suíno ao molho californiano, Mignon com manteiga de ervas, Truta ao molho de alcaparras e Chester recheado com farofa natalina ao molho de laranja. Os acompanhamentos servidos são arroz com amêndoas tostadas, risoto de cordeiro, batata gratinada, massa recheada com muçarela de búfala e manjericão, petit legumes salteados no azeite e ervas e purê de bananas. Para terminar a ceia, uma mesa de sobremesas com mousse de doce de leite uruguaio, naked cake de Nutella e calda de frutas vermelhas, espetada de frutas, rabanada, pudim e quindão. As reservas podem ser feitas pelos telefones (21) 3613 9700/9710/9711 ou pelos emails reservas@cdesignhotel.com.br ; reservas1@cdesignhotel.com.br; reservas2@cdesignhotel.com.br







- No Esplanada Grill, localizado no LSH Lifestyle hotel, na Barra da Tijuca, hóspedes e visitantes poderão aproveitar a ceia montada para a passagem do ano. No dia 31, a partir das 20h30, serão servidos aperitivos, pratos principais típicos como Bacalhau ao forno, leitão e outros, acompanhamentos e sobremesas especiais. O ingresso inclui bebidas e custa R$ 700 para adultos, R$ 360 para jovens de 15 a 17 anos e crianças até 5 anos não pagam.







- Com um lindo e espaço salão voltado para a pista de corrida do Jockey Club, o Rubaiyat Rio recebe os comensais na noite de Natal com uma deliciosa ceia. O meu inclui couvert, entrada, três pratos principais e sobremesas, além de bebidas. A parte salgada será servida à mesa, na forma de menu degustação, e inclui pratos como robalo com molho romesco, emulsão de alho assado e crispy de alho-poró. Já as sobremesas estarão num bufê para que o cliente se sirva à vontade. No valor do pacote estão incluídos ainda os vinhos Montes Reserva Chardonnay e Montes Reserva Cabernet Sauvignon. São dois preços: R$ 380,00 para quem se acomodar no salão e R$ 450,00 para quem reservar na varanda. Reservas pelo e-mail reservas.rio@rubaiyat.com.br. O Rubaiyat Rio fica na Rua Jardim Botânico, 971, no Jockey Club Brasileiro. O telefone é (21) 3204-9999.







- Para quem pensa em passar as festas fora do Rio, o Hotel Solar do Império, em Petrópolis, preparou uma ceia para hóspedes e não-hóspedes que escolherem celebrar o Natal neste cenário rico em história e cultura. O Solar do Império terá ceia com menu do chef Bertrand Materne, em formato buffet, na noite do dia 24 de dezembro. Servido na mesa, o couvert com mix de pães artesanais do Sítio do Moinho, queijos variados e panelinha de frango com ragú de cogumelos, entre outras delícias, abre o jantar. A mesa de entradas inclui opções como salada de cuscuz marroquino com frutas secas e abóboras grelhadas, enquanto entre os principais há clássicos natalinos como peru e bacalhau, mas em versão criativa do chef: lombo de bacalhau com camarão à Provençal e arroz de peru com acelga, bacon e cebola calabresa. Além de outras duas opções de massa e carne, há quatro acompanhamentos e buffet de sobremesas com tiramisú de frutas vermelhas, brigadeiros, mini-brownies e, claro, rabanada com doce de leite. O Hotel Solar do Império fica na Av. Köeller 376, no Centro de Petrópolis. Informações pelo telefone (24) 2103-3000 ou no site www.solardoimperio.com.br