Após Simone & Simaria, MC Zaac anuncia feats com Luísa Sonza e Claudia Leitte

Rio - Com 27 anos (completados por acaso hoje), Isaac Daniel Junior, o MC Zaac, é mais conhecido do público por sua participação em 'Vai Malandra' (Anitta), música da qual é um dos autores. Vêm outras parcerias com ela por aí? "Ah, falamos sobre isso mas por enquanto é segredo. Quem sabe?", despista ele, que retorna com mais um hit em parceria: 'Tá Que Tá' leva Simone & Simaria para o universo do funk.

"A música surgiu de um encontro de estúdio entre mim, Tierry e Cabrera. Encontramos uma batida dançante e com a letra feita, ficamos muito animados. Mas sentia que precisava de um feat nessa canção", recorda. "De pessoas com alto astral, de bem com a vida, ai pensei na Simone e Simaria, nossas coleguinhas. Eu ainda não as conhecia pessoalmente, mas sabia que eram ideais para cantar comigo e assim, as convidei".

O clipe da faixa traz Simone e Simaria dando uma de policiais, e foi gravado durante doze horas, num cruzamento em Alphaville, São Paulo. "Elas deixaram o set cheio de alegria. Foram doze horas mas nem vimos o tempo passar", conta ele, que acredita que a canção está agradando tanto a funkeiros quanto a sertanejos. "Eu apostava muito nessa canção e, depois de lançada, estou tendo muitos elogios".

Mais Anitta

Com Anitta, Zaac esteve presente não só em 'Vai Malandra' como em outro hit, 'Bola Rebola'. "Ela é parceira demais e aprendi muito nas duas músicas", afirma. "'Vai Malandra' foi um presente de Deus na minha vida. Recentemente fez dois anos desse lançamento. Essa música abriu espaço para mim e só posso agradecer", conta Zaac, que nasceu em Diadema, município de São Paulo, e começou a carreira cantando ao lado de Jerry Smith, que é seu parceiro até hoje em algumas músicas. "Amo Diadema, tenho lembranças lindas da minha infância e adolescência. É um lugar especial, onde cresci e me tornei o homem que eu sou".

Mais feats

Recentemente, Zaac fez um feat com a cantora pop sueca Tove Lo, 'Are U Gonna Tell Her?'. A dupla apresentou a música ao vivo no Popload Festival, em São Paulo. "Ela é muito gente boa! Quando me apresentei com ela, senti uma energia incrível, que eu nunca senti tão viva, tão forte. Todos cantando nossa música, em coro, foi emocionante, nunca vou me esquecer", conta Zaac, que lança em breve mais dois feats: 'Rebolada Bruta', com Claudia Leitte, e 'Marionete', com Luísa Sonza.

"As músicas já estão gravadas e logo mais já estão vindo por aí! Essas parcerias surgiram através de contato delas comigo, fiquei muito feliz. São mulheres talentosas, com carreiras lindas, agradeço a oportunidade", alegra-se.