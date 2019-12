Jovens torcedores conhecem ídolos do esporte no especial 'Sonho de Criança'

Rio - E, depois de 'Juntos A Magia Acontece', a Globo abre espaço para mais um especial de fim de ano, o 'Sonho de Criança'. O quadro mostra a história de sete crianças que são surpreendidas pelo encontro com sete ídolos do esporte nacional. Um deles é o artilheiro do Flamengo em 2019 e figura-chave no título rubro-negro da Libertadores, o atacante Gabigol. Criado em São Gonçalo, o pequeno torcedor Lucas Andrade, de 9 anos, foi o escolhido para conhecer o jogador no Ninho do Urubu.

Cristiane, segunda maior artilheira da história da seleção brasileira - entre homens e mulheres - descobriu que Heloiza, de 8 anos, vê nela um espelho para ser uma jogadora no futuro. Já o capitão da seleção brasileira e camisa 10 do São Paulo, Daniel Alves, se emocionou ao conhecer Pedro Henrique e seus cabelos azuis. "Natal é época de reflexão, de olhar para o lado, partilhar com outras pessoas, entregar. Uma coisa que levo sempre na minha vida é o conceito de amar o próximo como a si mesmo. Tenho certeza de que viveríamos sem tantos problemas, sem tanta violência ou preocupações, em harmonia", diz Dani Alves.

Autor de um dos gols na vitória do Brasil sobre o Peru na grande final da Copa América deste ano, o atacante Everton Cebolinha, do Grêmio, também participa do especial. Apesar de estar acostumado com as emoções de estádios lotados e gols decisivos, admite que o encontro com o fã Gabriel, cadeirante de 13 anos, foi diferente: "A ansiedade era grande para conhecer o Gabriel. Até pela história de vida dele, de superação. Eu fiquei sem saber o que falar. Foi muito puro e verdadeiro. Temos que ser o melhor exemplo possível para as crianças e ter atitudes que realmente façam a diferença na vida delas".

Apostas dos Jogos Olímpicos

Dois representantes de esportes estreantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 também estarão em 'Sonho de Criança'. Bicampeão mundial, o surfista Gabriel Medina conheceu a pequena Ana Clara, que ganhou uma camisa personalizada. E uma escola em São Paulo foi cenário do encontro da skatista Rayssa Leal e sua fã Isabelly. Detalhe: as duas têm exatamente a mesma idade, 11 anos. "Foi uma sensação que eu nunca tinha sentido. Fiquei muito emocionada com o presente que a Isabelly me deu", diz Rayssa, um fenômeno do skate que está na briga para representar o Brasil em Tóquio.

Quem completa o time de craques do especial de Natal é o nadador Daniel Dias, maior medalhista brasileiro em Jogos Paralímpicos. Em Bragança Paulista, ele recebeu Lucas Rezende, de 11 anos: "O coração bateu mais forte. Você nunca sabe de fato o que esperar. A reação do Lucas me surpreendeu, jamais vou esquecer. Gosto muito de uma citação que diz: 'Traga na memória o que pode dar esperança'. Conhecer o Lucas me deu esperança", diz Daniel.