Paula, campeã do 'BBB 19', diz que já gastou todo prêmio do reality show

Rio - Paula von Sperling, campeã da 19ª edição do Big Brother Brasil, revelou aos seus seguidores já ter gastado toda a quantia de R$ 1,5 milhão da premiação do reality show. “A pergunta que não quer calar: E o prêmio do BBB?”, questinou um fã. “Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né?”, respondeu. “Dinheiro é para quê?”, completou a campeã.

Na época, quando deixou o confinamento, ela revelou que usaria a bolada para pagar todas as dívidas da família. O assunto veio à tona após a mineira publicar uma sequência de Stories nesta semana em seu Instagram, querendo responder pergunta dos fãs, e as dúvidas sobre o dinheiro começaram a surgir.