Atração no Réveillon de Copacabana, Ferrugem comemora conquistas de 2019

Rio - O ano de 2019 foi um divisor de águas na vida de Ferrugem. Foram shows lotados por todo o Brasil, parcerias de sucesso com outros artistas, reconhecimento em premiações e autoestima elevada com a perda de 20 quilos. Se um dia o cantor achou que não era capaz de realizar algo, o pensamento negativo ficou para trás. Cheio de energia para 2020, Ferrugem já se prepara para se apresentar no Réveillon de Copacabana com o pé direito.

"É a primeira vez que me apresento no maior Réveillon do mundo e será logo no palco principal, antes dos fogos. Só posso agradecer aos meus fãs, pois faço tudo isso para eles", diz o artista. Mesmo empolgado com a conquista, Ferrugem não fecha os olhos para a responsabilidade. Só de pensar que vai "abrir" o ano de tantas pessoas, o cantor já sente aquele friozinho na barriga. O que ele espera, porém, é que o próximo ano seja leve e tão bom quanto 2019 foi para a sua carreira.

"Espero que todos possam ter motivos para sorrir, amar e escutar uma boa música. Torço para que tenhamos um ano com menos desigualdades e mais oportunidades", afirma o pagodeiro. Se Ferrugem pudesse fazer um pedido ao subir no palco de frente para aquela multidão, ele garante que não hesitaria em pedir amor, saúde e, claro, música boa. "Para a virada, o melhor é estar ao lado de quem se ama, agradecer a Deus e mentalizar o que sonhamos para o ano que acaba de chegar", justifica.

Cheio de amor pra dar

Muito apegado aos filhos e à esposa e não tão acostumado com os holofotes, o cantor afirma que a fama é apenas uma consequência do seu trabalho. O que ele coloca em primeiro lugar é a música e evita expor ainda mais sua vida pessoal. Os que não conhecem o ser humano por trás do microfone e das letras que são verdadeiras declarações de amor podem até achar tudo uma bobagem, mas Ferrugem se define como um "cara simples e cheio de amor pra dar".

Segundo ele, transmitir emoção e falar, mesmo que através da música, sentimentos que estão presos em muitas pessoas é a verdadeira missão do artista. Com um empurrão da mãe, que era backing vocal de Tim Maia, ele criou coragem para realizar esse desejo. Diferentemente dela, porém, foi com o samba e o pagode que o rapaz encontrou o caminho para colocar a missão em prática.

Recentemente, por exemplo, Ferrugem lançou a música 'Segundo Plano', a última de seu projeto 'Chão de Estrelas', que já conta com milhares de visualizações. A canção fala sobre casais que deixam a relação cair na rotina e não falam um "eu te amo" mesmo dividindo a cama. "Essa é uma música muito especial. Os meus fãs sempre se emocionam quando canto nos shows. Espero que com essa música muitos casais possam olhar para suas relações com mais atitudes de amor", explica ele, que não abre mão de um tempo a sós com a companheira.