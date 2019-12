Barraco em 'Amor de Mãe': Betina agride Leila

Rio - Desde que Leila (Arieta Correa) saiu do coma, em 'Amor de Mãe', o romance de Betina (Isis Valverde) e Magno (Juliano Cazarré) foi ameaçado. Mas o que a enfermeira não esperava é que a esposa de seu namorado fosse fazer da sua vida um inferno. Na trama, após deixar o hospital e ir para a casa de Lurdes (Regina Casé), Betina percebe que Leila começou a se recuperar.

A enfermeira repara, em um primeiro momento, que a mãe de Brenda (Clara Galinari) consegue mexer a mão e a confronta. Leila nega, e Betina joga água em cima dela para fazê-la se movimentar. Magno chega, vê Leila molhada e Betina com um copo na mão. A mãe de Brenda faz drama dizendo que foi agredida, e Betina decide ir embora da casa de Magno.

Magno tenta fazer Betina mudar de ideia, e a enfermeira fala que Leila está mentindo para ele. O frentista pergunta se ela jogou mesmo água na cara de Leila, e ela confirma, dizendo que a mulher dele é mau caráter.

Quando Betina está indo embora, Leila olha para a mão esquerda e a mexe um pouco, sorrindo para a rival. Betina não se aguenta, larga tudo e parte pra cima de Leila, que se defende como pode, gritando muito. Magno entra correndo e aparta a briga.

Traíra

Mas, depois de Betina discutir com Leila, é Magno quem vai sofrer com as maldades da esposa. Quando restabelecer sua saúde, Leila será convidada por Magno a se retirar e buscar seu próprio espaço. Arrasada, ela fará um desabafo sobre sua situação com Penha (Clarissa Pinheiro), que também estará com problemas em seu casamento com Wesley (Dan Ferreira). "Eu sei como dói. O Wesley também saiu de casa! Meu casamento acabou, e ele saiu de casa! Meu casamento acabou e sabe de quem é a culpa? Do Magno", dirá a amiga.

Leila não entenderá, e Penha explicará que Wesley a trocou por Miriam (Ana Flávia Cavalcanti), com quem trabalha junto na investigação do crime cometido por Magno. "Peraí, Penha. Que crime? Do que você está falando?", perguntará Leila.

"Ninguém sabe, mas foi o Magno que matou o irmão da Betina tentando salvar uma mulher de um estupro", revelará Penha. A ex-mulher do filho de Lurdes (Regina Casé) ficará chocada e vai querer saber mais detalhes do caso. Penha contará, mas pedirá que a história fique só entre elas.

"Claro, Penha! E você não pode contar essa história pra mais ninguém. O Magno matou o irmão da Betina por acidente, ele não é um assassino", dirá Leila. Mas, dias depois, ela mesma fará uma denúncia contra Magno. Os policiais irão atrás do frentista, que confessará o crime e irá para a delegacia.