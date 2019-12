Record reprisa 'Troca de Esposas' e anuncia nova temporada

Rio - Depois de renovar o contrato com a Record TV por mais três anos, Ticiane Pinheiro, 43 anos, volta ao ar com a primeira temporada do 'Troca de Esposas', dia 1º de janeiro, às 22h30. O projeto é uma forma de "esquenta" para a edição inédita que estreia em fevereiro.

"É um programa em que as famílias trocadas acabam dando valor às pequenas coisas que, no dia a dia, você não presta atenção. Para mim, tem sido um grande presente e um enorme aprendizado apresentar este reality. Está sendo muito rico conviver com várias famílias e conhecer diferentes cidades", comentou a apresentadora no lançamento da primeira temporada.

O formato do programa é o seguinte. Ao trocar de família, a esposa vive metade dos oito dias sob as regras da dona de casa. Na segunda metade, tudo muda, e a esposa recém-chegada tem a chance de trocar as regras e reorganizar o lar segundo suas próprias normas.

Na edição de quarta-feira, a ex-militar Katia, mulher do ator Paulo Goulart Filho, se muda para a casa da modelo e ativista plus size Lu Barros, casada com o produtor cultural Jader Peixoto. Na nova residência, Katia, que é chamada de "general" pelos filhos e o marido por ser bastante organizada e controlar todas as atividades da família, encontrará um lar que está sempre bagunçado devido à presença de três crianças pequenas. Além disso, Katia, que segue uma dieta bastante saudável, perceberá que, na nova família, precisará promover uma reeducação alimentar.

Já Lu Barros vivenciará um cotidiano repleto de regras. Por outro lado, ela, que adora dançar e participa de um grupo de dança de mulheres negras e obesas, tentará impor mais ritmo e menos rigidez na nova família.

Ao longo das próximas semanas, o público poderá rever episódios que marcaram a temporada de estreia sob o comando de Ticiane, como com a participação da jornalista Fabíola Gadelha (que encarou a vida instável de uma família circense), da chef Aritana Maroni (que sofreu ao mudar para casa de uma família vegana), do MC Créu (que teve que se adaptar a uma companheira desorganizada nos afazeres domésticos) e da modelo Faby Monarca (que teve dificuldades em morar numa casa sem regras e disciplina).